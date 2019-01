Forfatter og journalist Jane Aamund er død i en alder af 82 år. Karen Thisted vil især længes efter hendes livsglæde og ironiske tilgang til livet.

Som 30-årig var Karen Thisted for første gang i kontakt med Jane Aamund. Siden udviklede deres venskab sig til noget større.

»Hende og Lise Nørgaard er de to kvinder, der har betydet mest for mig i mit liv. De to kvinder er Danmark for mig,« siger Karen Thisted, som sammenligner Jane Aamunds død med Kim Larsens.

»Hun er en kvindelig Kim Larsen-figur. Hun var modig, hun skrev åbent og ærligt om sit eget liv og har også skrevet bøger baseret på sit eget liv. Jeg synes, vi kommer til at mangle hende, og jeg synes, det er så trist, at de alle falder væk,« siger 72-årige Karen Thisted.

Forfatteren Jane Aamund er afgået ved døden. Foto: Henning Bagger

I 1999 skrev Karen Thisted bogen om Jane Aamund 'Du skal ikke lade dig nøje' og siden har de og arbejdet sammen i en række forskellige tv-programmer.

Noget af det vigtigste, Karen Thisted dog vil huske hende for, er en episode for 25 år siden.

Karen Thisted boede på daværende tidspunkt i et kartoffelrækkehus med en mand, hun 'elskede meget højt'.

Men kærlighed er ikke altid lig med lykke. Kærlighed kan også være noget, der kan gøre hjerteskærende ondt.

»Jeg blev frygteligt forladt af en, jeg elskede,« siger Karen Thisted, som mindes tilbage til natten.

»Han gik pludselig ned ad trappen, imens jeg sov. Da han gik ned ad trinnene sagde han: 'Det er ikke mig, der går'.«

Karen Thisted vågnede. Og da det gik op for hende, at hun var blevet forladt, greb hun sin telefon. Og som det første ringede hun til Jane Aamund og fortalte, hvad der var sket.

»Jane Aamund sagde: 'Hvad sagde du så til ham? Du skulle have sagt: 'Jamen, hvem fanden er det så, der går?' Og fortalte mig, at 'så var det heller ikke værre', at han var yngre og ville have børn, og at det derfor nok ikke var gået,« siger Karen Thisted, som beskriver Jane Aamunds tilgang til livet som 'meget uhøjtideligt'.

(ARKIV Juni 2001) Jane Aamund i Lemvig. (Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix) Foto: HENNING BAGGER

»Hun har hjulpet folk videre på en ironisk og uhøjtidelig måde.«

Da Jane Aamund var 73 år udgav hun erindringsbogen ‘Dengang det var sjovt', hvor hun fortalte om sine ægtemænd og elskere. Hun var ikke bange for at være ærlig og fortælle, hvordan hun har været sine ægtemænd utro og haft flere kærester på samme tid.

En ærlighed som Karen Thisted beundrer.

»Jane forlod jo sin mand, fordi hun mødte en amerikaner. Det er jo ikke sådan, at hun lod som om, alt var lykke,« siger Karen Thisted.

(ARKIV 1967) Jane Aamund, journalist og forfatter med hunden Tiffany. Forfatter og journalist Jane Aamund er død. Hun blev 82 år. (Foto: Karl Høver/Ritzau Scanpix) Foto: Karl Høver

I et interview fra 2010 beskriver Jane Aamund hudløst ærligt til Søndagsavisen sin tidligere livsstil med mange elskere.

»Jeg har altid været lidt ligeglad med mit rygte. Folk må tage mig for pålydende. Det er jo ikke kriminelt at have en elsker. Jeg havde det vidunderligt med mine kærester. Vi spiste, vi drak, og vi elskede, og så var det farvel om mandagen. Sådan var det også, når jeg rejste, så havde jeg aftaler med den og den og den,« sagde hun i interviewet i forbindelse med sin erindringsbog.

»Alle journalister elskede at lave historier med Jane. Det var det bedste i verden at tale med hende, fordi hun sagde det, hun mente, og der var ikke noget, hun gemte. Hun gemte ikke noget væk,« siger Karen Thisted og holder en lille pause i talestrømmen.

»Jane Aamund var virkelig.«

Karen Thisted har, efter nyheden om Jane Aamunds død, taget de mange breve frem, som hun gennem årene har modtaget fra hende, for at mindes hende. Og længes efter hende.

»Nogle af de store træer falder i skoven lige nu. Og jeg synes, de falder for hurtigt.«

Jane Aamund debuterede som forfatter i 1977. Det var med bogen 'Bag damen stod en Christian'.

Den folkekære forfatter har i mange år boet i det vestjyske. Hun flyttede i 1999 til Lemvig, hvor hun havde et hus med udsigt over vandet.

Jane Aamund er tirsdag aften afgået ved døden. Hun blev 82 år. Foto: Christian Liliendahl

Huset blev dog sat til salg i 2014, da hun ønskede at flytte til et nybygget hus i Nørre Nissum.

Huset her var opført i ét plan, så hun efter en knæ- og en hofteoperation kunne komme omkring i sit hjem.

Hun flyttede ind i huset i maj.

Jane Aamund, der er søster til den fire år yngre forretningsmand Asger Aamund, efterlader sig to sønner, højesteretsdommer Michael Rekling og læge Jens Rekling, svigerbørn og fire børnebørn.