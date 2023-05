En skole er i chok efter en voldsom hændelse i forbindelse med sidste skoledags karamelkast.

For normalt er det glade dage, når det gælder 9.-klasses sidste skoledag, men ikke i år på Hendriksholm Skole i Rødovre.

For en voldsom hændelse mellem to elever betød, at skolens traditionsrige vandkamp blev delvist aflyst, skriver Sjællandske Nyheder.



I stedet blev den traditionsrige dag kun afholdt mellem lærerne og 9. klasserne og ikke hele skolen, som det ellers ofte er.

»Jeg kan bekræfte, at der skete en voldsom hændelse mellem to elever fra udskolingen, som betød, at jeg som skoleleder stoppede vandkampen, og alle elever blev sendt tilbage i klasselokalerne,« fortæller Lars Kristensen, som er skoleleder, og tilføjer:

»Efterfølgende besluttede jeg dog at gennemføre vandkampen, men i mindre skala end hidtil. Den beslutning traf jeg på baggrund af den voldsomme hændelse, og jeg står ved, at det var det rigtige at gøre i den givne situation for at sikre mest muligt ro.«

Ifølge Sjællandske Nyheder, så skulle hændelsen være sket mellem en elev fra 9. klasse og en fra 7. klasse.

Her skulle den yngre elev være blevet overfaldet efter, at han angivelig havde kastet en karamel tilbage mod den ældre elev.

Herefter gik eleven fra 9. klasse til angreb på drengen fra 7., som blev holdt nede og slået.

Lars Kristensen fortæller, at en del af eleverne overværede episoden og han derfor instruerede lærerne i at fortælle, at situationen var under kontrol.

Senere skrev han en besked til alle forældre på Aula om hændelsen.

I Aula-opslaget forklarer han kort, hvad der er sket, og at der er taget godt hånd om de involverede.

Lars Kristensen understreger, at det er første gang, at en hændelse af den karakter er sket på skolen.