Den lille parkeringsplads ved det populære badested Karlstrup Kalkgrav har givet politiet travlt med at udstede parkeringsbøder. Det skriver TV 2 Lorry.

Der falder bøderegn over biler parkeret ved Karlstrup Kalkgrav i Solrød i denne tid.

Det populære badested har nemlig kun en lille parkeringsplads, og det får mange til at være lidt for kreative med parkeringen.

- Jeg var lidt nervøs for, om jeg havde fået en bøde faktisk, fordi jeg har parkeret på et græsareal, hvor jeg ikke kunne se, om det var okay eller ej. Jeg synes jo, der er for lidt parkeringspladser i forhold til, hvor mange der egentlig gerne vil benytte området, siger Jette Wiemann, der er gæst ved Karlstrup Kalkgrav.

De sidste fem-seks uger har politiet rykket ud til kalkgraven syv gange alene på grund af parkeringsproblemer, og på den tid er det samlet blevet til mellem 60 og 70 p-afgifter.

- Folk smider deres biler sådan lidt hulter til bulter. Og det ligger os meget på sinde, hvis vi skal frem med redningskøretøjer. Det kan være brandbiler eller ambulancer, og så skal man altså kunne komme frem.

- Det skal man kunne på redningsveje og brandveje, så derfor så tager vi det her ret alvorligt, siger Michael Flemming Rasmussen, der er politiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Ondsag stod betjentene i en lidt speciel situation, da de rykkede ud til kalkgraven.

- Der er så mange biler, at vi faktisk løber tør for girokort undervejs i processen og må køre ind og hente nye forsyninger på Køge Politistation, siger Michael Flemming Rasmussen til TV 2 Lorry.