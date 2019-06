Der var fuld forvirring og kaos, da en Color Line-færge lørdag aften lagde fra havn i Hirtshals.

Her blev biler og og ventende passagerer efterladt på kajen, mens en halvtom færge mod Kristiansand i Norge stævnede ud. Og adskillige personer måtte vente i timevis, inden de kunne komme af sted.

Et par norske medier - herunder TV2 Norge og fvn.no - har opfanget sagen, og de har talt med flere personer, som var om bord.

Her beskrives situationen som kaotisk, blandt andet af en norsk fodboldfar Ole Espen Lervik, som havde været til et stævne med sin 13-årige datter Amalie i Danmark.

Datteren var på vej hjem med en bus sammen med fodboldholdet, mens Ole Espen Lervik selv havde taget bilen.

Han vidste, at der kunne være lang kø til færgen mod Norge i Hirtshals. Derfor var han og en anden far kørt af sted i god tid - lidt før bussen.

Da de ankom til kajen i Hirtshals ventede adskillige andre personer i køen - og det tog dem en time og 40 minutter at komme om bord.

Her sad Ole Espen Lervik omkring klokken 21.00 lørdag aften, som var færgens afgangstid, og ventede på at høre nærmere fra datteren og spillerbussen, som fortsat sad i køen, da færgen pludselig lagde fra land, mens omkring 40 biler fortsat ventede på at komme om bord.

»Der ringer min datter og spørger: 'Er I sejlet?«. Jeg svarer nej, men så mærker jeg en pludselig bevægelse, så jeg løber hen til vinduet. Der kan jeg se, at vi er lagt fra kaj,« siger Ole Espen Lervik til TV2 Norge.

Færgen var lagt fra kaj uden en stribe biler, hvis passagerer havde købt billet til afgangen. Og det beklager direktøren for Color Line over for mediet.

»Det er meget beklageligt. Der er mange uheldige omstændigheder, som er sket samtidig, som ikke skal forekomme,« siger Helge Otto Mathisen.

Han fortæller i den forbindelse, at den kaotiske afgang skyldtes flere ting. Herunder stærk vind, som gjorde, at kun et enkelt færgeleje i Hirtshals kunne bruges.

Og da en færge netop var ankommet fra den norske by Larvik, så blev en beslutning om at sende Kristiansand-færgen af sted på trods af, at mange billetindehavere endnu ikke var kommet om bord, for at kunne få plads til Larvik-færgen.

For Ole Espen Lervik var hele situationen kaotisk.

»Min datter er bange for bølger og høj søgang, hvilket var en af grundene til, at jeg var med. Det var helt vildt. Vi forstod ikke, hvad der skete, det var meget mærkeligt,« forklarer Ole Espen Lervik.

Han ankom til Norge som planlagt omkring klokken 04.00 søndag morgen, mens datteren og resten af spillerbussen måtte vente yderligere ti timer, før de kunne ankomme til destinationen i Sandnes omkring 13.30 søndag.