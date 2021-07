Norske Pernille og Roald Frøskeland skulle egentligt bare tage sig en helt normal løbetur, da de i weekenden drog ud i Nordland i det naturskønne land.

Men pludselig fik de uventet selskab.

Mens de løb på fjeldet, kom der nemlig ud af det blå tusindvis af fluer, som gjorde de to selskab på omkring otte kilometer af den lange tur.

Og det bestemt ikke behageligt, fortæller Pernille Frøskeland.

Flueinvasion i norske Nordland Foto: Pernille Frøskeland

»Det var intenst, og det var rigtig dejligt, da de forsvandt efter otte kilometer. Og der er mange, der har oplevet det heroppe,« fortæller nordmanden til B.T.

Pernille og Roald, der er søskende, forsøgte at spurte fra de mange fluer, men det var decideret umuligt.

I stedet måtte de løbe og holde vejret for ikke at sluge fluerne.

»Det var meget ubehageligt,« fortæller Pernille.

Som du kan se længere oppe i artiklen, nåede Pernille at forevige flueinvationen med et billede under turen.

Og ellers glæder Pernille sig over at have fået lidt ekstra protein, da hun endte med at sluge et par fluer.