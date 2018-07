Plejehjemmet Slottet på Nørrebro i København har i flere uger stået uden varmt vand, og alt imens den historisk varme sommer har rullet hen over Danmark, har flere ældre beboere ikke kunnet få et bad i ugevis.

51-årige Rosberg Snædal, der arbejder som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Slottet, der er en del af ’De Gamles By’ i København, fortæller, hvordan de ældre i hans øjne bliver svigtet og behandlet uden værdighed. Han fortæller, at nogle af beboerne sågar ikke har været i bad i 12 uger.

»I ugevis har vi haft intet vand, sporadisk vand, koldt vand eller 30 grader varmt vand. Nu må vi slet ikke bruge vandet og bade beboerne, fordi vandet undersøges for bakterier. Nogle af beboerne har ikke været i bad i 12 uger, og vores kerneopgave er jo at holde dem sunde og raske, men det er svært, når der mangler så meget på hygiejnen. Jeg er meget frustreret,« fortæller Rosberg Snædal til B.T.

51-årige Rosberg Snædal, her foran Slottet på Nørrebro, mener, at de ældre bliver svigtet og behandlet uden værdighed. Foto: Bo Norström Weile Vis mere 51-årige Rosberg Snædal, her foran Slottet på Nørrebro, mener, at de ældre bliver svigtet og behandlet uden værdighed. Foto: Bo Norström Weile

Han fortæller, hvordan personalet de sidste to uger har været nødt til at koge vand i elkedler for overhovedet at kunne give beboerne den daglige etagevask - en vask med vaskeklud fra top til tå.

Vand-problemerne på Slottet opstod, da man i april lavede en fjernvarmekonvertering og udskiftede det gamle varmesystem. I den proces opstod en fejl, som i dag - cirka tre måneder senere - betyder, at de 111 beboere på plejehjemmet Slottet, hvoraf flere er demente, slet ikke kan komme i bad. Som en lappeløsning - udover etagevaskene - er man nu begyndt at overflytte 15 beboere ad gangen til et nærliggende plejehjem 250 meter væk i ’De Gamles By’, hvor badene virker.

Rosberg Snædal har valgt at stå frem og fortælle om forholdene på Slottet, fordi han ikke mener, at ledelsen tager problemerne alvorligt.

»Ikke i orden«

Over for B.T. medgiver Henriette Højsteen, der er forstander på Slottet, at situationen lige nu er kritisk. De seneste 14 dage har de ikke slet kunnet bruge det varme vand i hanerne på grund af risiko for legionella-bakterier, som kan give især ældre og svækkede personer den livstruende legionærsyge.

Plejehjemmet Slottet på Nørrebro ligger i 'De Gamles By'. Foto: Uffe Weng Vis mere Plejehjemmet Slottet på Nørrebro ligger i 'De Gamles By'. Foto: Uffe Weng

Hun deler dog ikke opfattelsen af, at beboere har gået uden bad i 12 uger, men erkender samtidig, at der for nogle af beboerne nok er gået næsten to måneder:

»Altså den oplevelse, som du og jeg har, hvor vi stiller os ind under bruseren i vores eget private hjem og lader vandet løbe ned over hele kroppen, er der nogle beboere, som ikke har haft i syv uger. Her er de så blevet vasket på anden vis (etagevask, red.) Derudover er der nogen, der har fravalgt badet, men alle beboerne er blevet vasket,« understreger Henriette Højsteen.

Er det i orden, at nogen går så længe uden at komme i bad?

»Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er i orden, at man ikke har mulighed for at komme i bad. Og det har været meget svært for os alle sammen på Slottet at se på. Dog har vi på ingen måde kunne forudse denne langstrakthed af problemerne, og vi har forsøgt at møde alles ønsker og behov, så godt vi kunne. Men jeg tænker da selv, at det her i varmen ville have været rart at blive overrislet med et køligt bad, hvilket ikke alle beboere har haft lyst til,« siger Henriette Højsteen.

»Hårrejsende vilkår«

Hos Ældresagen er man rystet over forholdene på Slottet, og at de ældre har måttet nøjes med etagevask hen over den brandvarme sommer:

»Det er hårrejsende de vilkår, man har budt plejehjemsbeboerne. Nu har vi et par år opereret med det begreb, der hedder værdighed, og det burde efterhånden være slået fuldstændig fast med syvtommersøm, hvad det indebærer. Et af elementerne inden for værdighed er jo netop i forbindelse med personlig hygiejne og påklædning. At man kan følge sine egne ønsker og få sine behov opfyldt, selvom man er en svækket ældre, der bor på et plejehjem. Det vi får beskrevet her er altså under lavmålet,« siger Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældresagen.

Men de ældre får jo dagligt foretaget etagevask, er det ikke godt nok?

»Nej, det synes jeg ikke. Etagevask er noget, der hører 1930 og 1940’erne til. Vi er i det 21. århundrede, hvor alle andre danskere, der ikke bor på plejehjem, regner et brusebad om dagen for at være normalen. Så jeg synes, det er langt fra den levestandard, som alle vi andre anser for det absolut basale,« fastslår Michael Teit Nielsen.

Ikke sundhedsskadeligt

Ifølge Elsebeth Tvenstrup Jensen, der er overlæge på Statens Serum Institut med speciale i blandt andet infektionshygiejne, er daglige etagevaske frem for regulære bade snarere skadelige på det mentale plan:

»Jeg mener ikke som sådan, det er sundhedsskadeligt, hvis man kan lave etagevask på en tilfredsstillende måde. Det er nok snarere på det psykologiske og mentale plan, der er et problem, da det kan gå ud over velværen,« siger overlægen, som samtidig understreger, at manglende eller komplicerede bademuligheder kan blive et alvorligt problem, hvis der skulle opstår problemer med multiresistente mikroorganismer som MRSA eller udbrud af eksempelvis Roskildesyge på plejehjemmet.

»Så ville det være mere hensigtsmæssigt at kunne komme i bad. Ved MRSA har vi nogle særlige retningslinjer, som siger, at man skal bades med en klorhexidinsæbe og vaske hår i det, og her kan man godt have brug for at komme i et rigtig bad,« siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.