Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En alvorlig it-fejl på Storebæltsbroen havde nær fået tragiske følger onsdag i denne uge.

Fejlen betød nemlig, at en uheldig bilist blev ledt direkte over i den modkørende vejbane.

Bilisten – Morten Nikolaisen fra Fensmark – endte derfor pludselig som spøgelsesbilist, fortæller han til TV 2 Øst og DR Nyheder.

Onsdag eftermiddag kom han kørende over broen i retning mod Sjælland, da det automatiske autoværn åbnede og ledte ham over i den modsatte kørselsretning.

Autoværnet er designet til at regulere trafikken i situationer med ulykker eller vejarbejde, men det var bestemt ikke meningen, at det skulle bruges onsdag eftermiddag.

»Jeg når ikke rigtigt at tænke over det, men reagerer bare. Og så får jeg rigtig travlt med at bakke tilbage,« siger han til DR Nyheder.

Fejlen blev hurtigt opdaget, og autoværnet lukket.

Med det resultat, at Morten Nikolaisen ikke kunne komme tilbage til sin egen vognbane igen.

Heldigvis slap han med skrækken.

Sund & Bælt har set nærmere på hændelsesforløbet og undskylder forløbet. De forsikrer også, at det ikke vil ske igen.