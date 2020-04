Tusindvis af danskere åndede lettede op, da de fik vished for, at deres børn igen skulle tilbage i skole og modtage undervisning.

Men samme forældre skal nok forberede sig på, at virkeligheden bliver helt anderledes fra den, de er vant til.

Sådan lyder advarslen i hvert fald fra Maike Raahauge, der er skoleleder på Nørre Fælled Skole, der er beliggende mellem Nørrebro og Østerbro i indre København.

»Uanset hvordan man vender og drejer det, så bliver det ikke en almindelig skolegang de næste fire uger, og hvorimod at børn er gode til at tilpasse sig, så kan jeg godt frygte, at nogle forældre forventer, at deres børn skal direkte tilbage og have de fag, de plejer, men det kommer altså ikke til at ske,« siger hun.

Nørre Fælled Skole har - ligesom landets øvrige skoler - skullet tænke i helt nye løsninger på grund af Sundhedsstyrelsens mange krav.

Krav, der for eksempel lyder, at der skal vaskes hænder i faste intervaller (minimum hver anden time), at eleverne skal placeres med to meters afstand til hinanden, og at størstedelen af undervisningen så vidt muligt skal foregå udenfor.

Men faktisk er der allerede udfordringer, inden eleverne overhovedet ankommer på skolerne landet over fra onsdag.

De fleste 0.-5.-klasseelever er nemlig ikke gamle nok til selv at transportere sig til skole. Det betyder, at skolerne har skullet finde løsninger, så utallige forældre ikke tropper op på samme tidspunkt i en kæmpe flok og skaber kaos foran martriklen.

For nogle skoler, som B.T. har været i kontakt med, har løsningen været, at de forskellige klassetrin møder på forskellige tidspunkter, mens det for andre vil blive løst med såkaldte 'opsamlingssteder' tæt på skolen.

Konkrete tiltag i skolerne Skolerne skal undervise i alt fra håndvask og brugen af håndsprit til hosteetikette, mens der også skal foretages ekstra rengøring af alle overflader - deriblandt tablets og toiletter. Skolerne skal sikre, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan ifølge Styrelsen gøres ved, at elever afleveres i intervaller. Elever skal - hvis muligt - afleveres ved indgangen til skolen. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at skolerne indretter frikvarterer forskudt, så eleverne ikke holder pause samtidig. Alt leg og kommunikation skal foregå i små grupper og inden for samme klasse. Elever skal ikke skifte klasselokale, men benytte det samme hele dagen. Undervisning skal kun foregå indenfor, hvis det ikke er muligt at tilrettelægge det til at foregå udenfor. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sidstnævnte gør sig gældende på Nørre Fælled Skole.

»De her specifikke opsamlingssteder uden for skolens område skal sikre, at forældrene ikke kommer ind på skolen. Vi har meget få indgange, så - som alt andet i øjeblikket - er det lidt det muliges kunst, vi er ude i,« siger skoleleder Maike Raahauge.

For at være sikker på, at alt er i orden, har hun udskudt genåbningen til fredag, hvor halvdelen af eleverne i de pågældende klasser - omkring 170 elever - kommer tilbage, mens de resterende venter med at begynde til mandag den 20. april.

Trods udfordringerne er skolelederen ved godt mod og kalder opgaven for 'spændende' at løse.

De fire største kommuner: Så mange skoler åbner onsdag København I København vil 26 ud af kommunens 69 folkeskoler åbne op onsdag den 15. april, mens de resterende skoler vil åbne torsdag og fredag. Odense I Odense vil alle folkeskoler genåbne onsdag - dog kun for klassetrinene fra 0.-1.-klasse. De resterende klassetrin kan vende tilbage fra mandag den 20. april. Aalborg 51 ud af Aalborgs 53 folkeskoler åbner onsdag den 15. april. De to resterende - Tornhøjskolen og Sulsted Skole - åbner torsdag. Aarhus Her er meldingen, at alle landets skole burde være klar til at åbne onsdag den 15. april. Dog vil genåbningen foregå gradvist, således at 0.-2.klasserne starter onsdag, 3.-4.klasserne torsdag og 5.klasserne fredag. Kilde: Børn- og Ungeforvaltningen i de respektive kommuner.

Nerverne begynder først at vise sig, da snakken kommer hen på den 10. maj, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) muligvis åbner op for de resterende klassetrin.

»Hvis vi skulle tage imod 6. klasserne og op nu, så ville vi være på den,« siger skolelederen og henviser til pladsmanglen, da eleverne skal have to meters afstand til hinanden.

Hun fortsætter:

»Men vi er i fuld gang med at indrette lokaler, som normalt ikke bliver brugt til undervisning, og så har vi ansøgt om at få lukket en lille vej, der ligger ved siden af skolen, så vi kan sætte nogle telte op og på den måde forhåbentlig få lidt ekstra kvadratmeter.«

Sygdomsforebyggelse i skolerne De generelle råd om afstand (to meter), vaske hænder og brugen af håndsprit gælder på skolerne. Eleverne må ikke dele mad mellem sig, og skolerne må ikke tilbyde buffet. Der er ikke nogen krav om det maksimale antal personer på skolerne, så længe at eleverne kan placeres med en afstand på to meter. SFO og fritidsordning skal indrettes således, at elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har tidligere udtalt, at der ikke vil være nogen overgang mellem skole og fritidshjem, da det på denne måde sikres, at børnene er samme sted hele dagen.

Undervisningen landet over vil stadig også foregå efter nødbekendtgørelsen, som tager hensyn til, at der er visse praktiske begrænsninger.

Der vil således også stadig være nødpasning for de forældre, der har behov for det.

Børn, der er i risikozonen, eller som har nær familie i risikozonen, skal ikke møde i skole, fastslår regeringen.