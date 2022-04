Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

En ny vinbar åbnede for godt fire måneder siden i smørhullet ved Søerne i København for enden af Korsgade.

Siden da er gæsterne strømmet til, og det er tilsyneladende ikke gået stille for sig.

Flere af naboerne brokker sig over, at udendørsserveringen på Lago medfører kaos og støj fra gæsterne til sent ud på aftenen.

Socialdemokratiets Marcus Vesterager, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, har været i kontakt med naboerne, der har bedt ham om hjælp til at få sagen taget op med kommunen.

Naboerne beretter blandt andet om løbende kaos med cyklister og gående, der ikke kan passere på grund af vinbarens borde og gæster, der står uden for baren.

Der er desuden dage med cykler stående overalt på begge fortove og op ad naboernes boliger, lyder det.

Marcus Vesterager har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at forholde sig til naboernes kritik, og hvorfor de ikke er blevet partshørt, før der blevet givet tilladelse til udendørsservering på Lago.

»Det er vigtigt for mig at få afklaret kommunens rolle i det her, og hvordan det kan være, at naboerne ikke er blevet hørt i denne her sag. Der er en generel tendens i byen med udfordringer med restaurationer tæt på beboelse,« siger Marcus Vesterager til B.T.

Ifølge naboerne, han har talt med, fortsætter Lago med at udskænke alkohol både på udearealet mod søen og på Korsgadesiden efter klokken 24, hvor baren skal lukke.

Men det afviser restaurantdirektør Asger Hjort.

'Vi har kun bevilling til klokken 24 og udskænker ikke derefter. Men der vil være et tidsrum, fra vi lukker klokken 24, hvor vores sidste gæster står foran restauranten, til de siver væk og videre ud i byen eller hjem. Det indstiller vi over for vores gæster sker med størst muligt hensyn til vores naboer,' siger Asger Hjort i en skriftlig kommentar til B.T.

Han kan heller ikke genkende billedet af en overskyggende nabostridighed.

»Flere af vores naboer er jævnligt gæster hos os, og vi oplever dem både glade og tilfredse med vores naboskab. Men vi er kede af, hvis vores gæsters cykler mv. er til gene for andre af vores naboer,« siger Asger Hjort, der vil kontakte kommunen med henblik på at finde en løsning.

»Vi kan desværre ikke disponere over arealerne omkring lejemålet og derved for eksempel oprette flere cykelparkeringer. Men vi kan gå i dialog med kommunen om kommunens oprettelse af flere arealer til cykelparkering og henstille til, at vores gæster benytter dem, så det vil vi naturligvis gøre,« siger han.

Marcus Vesterager mener, at kommunen bør være mere opmærksom på naboer, når den giver tilladelser til udeservering til beværtninger.

»Når folk tager ophold udenfor og har drukket lidt, så kommer det til at give gener for beboerne. Der er kun ganske få meter til den nærmeste nabo i denne her konkrete sag,« siger han.

Teknik- og Miljøforvaltningen mener dog ikke, at vinbarens opstilling af inventar medfører en tilstrækkelig »konkret og væsentlig gene« for naboerne som for eksempel forringet fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Desuden har naboerne ikke partsstatus, oplyser forvaltningens vicedirektør, Lena Kongsbach, i et svar til Marcus Vesterager.

'Forvaltningen har stor forståelse for, at naboerne ønsker de oplevede støj- og adfærdsgener håndteret. Disse gener kan dog ikke løses ved at gøre naboer til restaurationen høringsberettigede i forhold til omhandlende udeservering, da tilladelsen begrænser sig til restaurationens inventar,' skriver hun.

Lena Kongsbach oplyser yderligere, at problemer med opstilling af cykler er et politianliggende, da det omhandler trafik og dermed reguleret af færdselsloven.

Hun opfordrer samtidig naboerne til Lago til at tage kontakt til Bevillingsnævnet, hvis generne, som de oplever, skyldes vinbarens mulighed for at sælge alkohol til deres gæster.

Yderligere kan man som borger kontakte politiet, hvis man oplever, at en restauration bryder loven ved at servere alkohol, ud over hvad den har tilladelse til.