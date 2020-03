Tirsdag bad både Statsministeren og Dronningen danskerne om at holde afstand til hinanden for at bryde smittekæden med coronavirus.

Allerede onsdag levede flere danskere ikke op til opfordringen, i hvert fald ikke ved bagagebåndene i Københavns Lufthavn.

26-årige Daniel Nielsen fra Odense landede i Københavns Lufthavn onsdag aften, og da han 20.15 skulle hente sin bagage efter rejsen til Bali, som blev afbrudt 14 dage før tid, blev han overrasket over, hvor tæt folk stod.

»Folk stod alt for tæt. Der stod vel en 200-300 mennesker, som var stimlet sammen om ganske få bagagebånd. Det blev jeg meget overrasket over, da man jo har fået at vide, at man skal holde afstand,« siger han og fortsætter:



»Jeg trådte i hvert fald lige 10 skridt tilbage og forsøgte så godt jeg kunne at holde afstand. Men det undrer mig, at bagagen fra de fly, der landede onsdag aften, ikke blev fordelt ud på flere bånd. Der var vel bagage fra tre fly på det bånd, vi skulle hente vores sager fra.«

Det sker, selvom rigspolitichef Thorkild Fogde ved et pressemøde holdt af forsvarsminister Trine Bramsen (S) kom med en løftet pegefinger til de danskere, der vender hjem med fly.

»Vi har fokus på danskere, der ankommer i Københavns Lufthavn. Selv om man er glad og lettet, skal man ikke gå ud og kramme sine kære,« sagde Thorkild Fogde og slog fast:

»Man skal ikke stimle sammen om bagagebåndet.«

Scener fra bagagebåndene i Københavns Lufthavn onsdag. Foto: Daniel Nielsen Vis mere Scener fra bagagebåndene i Københavns Lufthavn onsdag. Foto: Daniel Nielsen

Daniel Nielsen havde ikke hørt rigspolitichefens opfordring, da han sad i luften på tidspunktet for pressekonferencen, men han synes ikke, at det blev efterlevet i lufthavnen.

»Jeg synes ikke, at folk efterlevede det, du fortæller mig, at rigspolitichefen sagde.«

Daniel Nielsen landede som nævnt efter en rejse til Bali, og i Indonesien blev han målt med en temperaturmåler, inden han kunne sætte sig ombord på flyet til Danmark.

I Københavns Lufthavn oplevede han dog ikke nogle særlige tiltag for at tjekke de rejsende, og han vil nu gå i karantæne som anvist af myndighederne, inden han ser sin familie.

»Jeg rejser en del, og min oplevelse af, hvordan det foregik, var ikke meget anderledes, end det plejer at være. Det eneste, der blev gjort, var, at der hver femte minut blev sagt over højtalerne, at folk skulle holde afstand. Det blev der ikke gjort ved bagagebåndene,« siger Daniel Nielsen.

Mens Daniel Nielsen har været i udlandet, har Danmark indført en lang række restriktioner. Det nyeste, forsamlingsforbuddet, trådte i kraft onsdag.

Rigspolitichef, Thorkild Fogde, oplyste på pressemødet, at første dag med forsamlingsforbuddet er løbet uden ballade.

»Forsamlings- og restaurationsforbuddet er gået som vi regnede med: Stille og roligt. Der har været brug for praktisk vejledning.«

»Butikkerne sætter tape på gulve og andre lavpraktiske tiltag.Opfindsomheden er stor, og det siger jeg tak for,« lød det fra rigspolitichefen.