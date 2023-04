Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først fik de at vide, at det var for farligt, at de boede der. Derefter fik de at vide, at det faktisk ikke var for farligt alligevel, men der var skaden sket.

»Halvdelen er jo flyttet. Jeg blev forskrækket, da jeg fandt ud af, hvor hurtigt det gik,« siger 70-årige Marijanne Guldbrandsen til Helsingør Dagblad.

Sagen drejer sig om 29 ældreboliger i Helsingør i en bygning, der hedder Hamlet. Kommunen vurderede i efteråret 2021, at det var en brandfare, og at de ældre blev nødt til at flytte ud.

Samtidig indsatte man en brandvagt til 260.000 kroner om måneden. Beboerne begyndte at flytte, men allerede om sommeren samme år fik de et nyt brev fra kommunen.

Det var ikke en brandfare alligevel, og man kunne nu spare brandvagten væk. En stor del af beboerne var dog allerede flyttet, alt sammen på kommunens regning. I dag står 16 ud af 29 ældreboliger tomme.

En opgørelse, som Helsingør Dagblad har lavet, viser, at kommunens fejl har kostet samlet 1.945.464.

Og det tal bliver ved med at vokse. For hver måned de 16 lejemål står tomme, koster det Helsingør Kommune 75.488 kroner. Opgørelsen tæller til og med 1. kvartal 2023.

Efterfølgende har man i kommunen bestemt, at ældreboligerne lige meget hvad ikke skal være ældreboliger længere.

Det vil nemlig ifølge kommunen koste 60 millioner kroner at brandsikre bygningen i forhold til reglerne for ældreboliger, og det ser man som for stor en udgift.

I stedet skal ældreboligerne laves om til almene boliger - enten til børnefamilier eller unge.

Kommunen har dog ikke fremlagt en plan for, hvordan omlægningen skal ske.