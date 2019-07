Alle passagererne i et fly fra London blev fanget i broen mellem fly og gate i over en halv time.

Midt i kaosset lykkedes det en eller flere personer at slippe ud af gaten uden at blive tjekket i paskontrollen.

Det fortæller Anne Kølle, der var passager på flyet fra London til Kastrup med ankomst 9.20 fredag formiddag.

Kaosset opstod ifølge Anne Kølle, da flyet ankom til en Schengen-gate, hvor passagererne ikke skal igennem paskontrol. Derfor blev passagererne tilbageholdt i tunnelen, da man skal tjekkes ved ankomst fra London.

»Vi blev fanget i broen, og der stod vi i over en halv time. Ingen vidste hvorfor, og der var fuldstændig kaos,« siger Anne Kølle, der hørte fra de andre passagerer, at to personer var sluppet ud af gaten og dermed paskontrollen.

»Vi hørte, at en eller to var sluppet uden om paskontrollen. Det er jo en sikkerhedsbrist, og det er utrygt at vide, at sikkerheden ikke er i top.«

Anne Kølle tager selv turen frem og tilbage fra London to gange om ugen, da hun arbejder i British Amercian Tobaco.

Hun har aldrig oplevet noget lignende.

»Det er tankevækkende, at vi andre tager turen gennem paskontrollen, mens to personer bare er forsvundet ud i mængden,« siger hun.

Lars Lemche, Senior Communication Advisor hos Københavns Lufthavn, fortæller, at to personer slap ud ad en forkert dør, men at der er styr på situationen.

»Der er en medarbejder, der fik åbnet en forkert dør, og derfor lykkedes det beklageligvis for to folk at komme ud. Der er dog styr på sikkerheden, og den ene opdagede det selv og gik efterfølgende igennem paskontrollen, mens den anden selv henvendte sig til politiet,« siger Lars Lemche og fortsætter:

»Vi kan også se, at folk har ventet i 20-25 minutter, og det er selvfølgelig beklageligt, hvis der har været forvirring, og det ikke er blevet kommunikeret ordentligt ud til passagererne.«