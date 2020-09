Klimaaktivister har blokeret alle veje ved Kongens Nytorv i indre København, der lige nu er helt lammet for trafik.

Det er den klimaaktivistiske bevægelse Extinction Rebellion, der står bag. Hundredvis af aktivister spærrer veje ved det trafikale knudepunkt i indre by, så ingen biler kan passere.

B.T.s mand på stedet fortæller, at aktivisterne står på gaden med bannere, synger, mens nogle har låst sig fast til en båd midt på vejen.

Københavns Politi er mødt talstærkt op og omkring 40-50 kampklædte betjente står klar. Politiet har netop advaret demonstranterne om, at hvis de ikke fjerner sig fra vejen, så vil de blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Extinction Rebellions budskab er simpelt. Politikerne skal handle på klimaet.

Extinction Rebellion blokerer trafikken på Kongens Nytorv i indre København under Demonstrationen: Tiden er inde: Oprør for livet 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Extinction Rebellion blokerer trafikken på Kongens Nytorv i indre København under Demonstrationen: Tiden er inde: Oprør for livet 2020. Foto: Emil Helms

Bevægelsen Extinction Rebellion (Oprør mod Udryddelse) opstod for knap et år siden i London og har grupperinger i flere lande herunder Danmark.

Extinction Rebellion erklærer sig som ikke-voldelig, men bruger gerne aktionsformer som blokering af trafikken for at kalde politikere til handling.

De unge klimaaktivister har meldt ud, at de de næste fem dage vil spærre for trafikken på Kongens Nytorv. Flere kendte personligheder har også meldt ud, at de deltager i oprøret - herunder Raske Penge og Jokeren.