Torsdag morgen skulle et fly have rejst danske chartergæster til spanske La Palma. Men da de kom frem, var der ikke noget fly.

Det litauiske flyselskab Small Planet Airlines, der flyver gæster fra det danske rejsebureau Bravo Tours, er nemlig havnet i en konflikt med de litauiske myndigheder, der har tilbagekaldt deres driftlicens. Det skriver hjemmesiden CHECK-IN.dk.

Det betyder, at det fly, der skulle have fragtet de danske gæster til syden, i stedet for at være i Billund Lufthavn, var i Sydfrankrig. Her opmagasineres fly af leasingselskaber, indtil der kommer en afklaring på, hvad der skal ske.

Planen har ellers været, at Small Planet Airlines skulle gennemføre seks ugentlige flyvninger for Bravo Tours som erstatning for Primera Air, der tilbage i oktober gik konkurs.

Grunden til kaosset i flyselskabet er ifølge litauiske medier, at luftfartsmyndighederne ikke har kunnet godkende den restruktionsplan, som blev præsenteret i mandags.

Ifølge Small Planet Airlines har de en investor klar i kulissen, men selskabet har ikke kunnet afsløre yderligere detaljer over for myndighederne.

Den finansielle situation i selskabet skulle være meget anstrengt, og derfor besluttede luftfartsmyndighederne onsdag aften at tilbagekalde flylicensen, der dermed betyder, at ingen fly må lette.

Bravo Tours har dog været hurtige ude og har allerede fundet en ny flyleverandør, der skal transportere gæsterne fra Billund Lufthavn. I resten af vinterprogrammet er det tjekkiske Travel Service, der skal flyve for Bravo Tours.

Det oplyser den administrerende direktør hos Bravo Tours.

»Aftalen med Small Planet Airlines udløb den 10. december. Da vi oprindeligt lavede aftalen med dem, var det den mulighed, som vi havde, da der ikke var noget på markedet at få,« fortæller administrerende direktør fra Bravo Tours, Peder Hornshøj, til CHECK-IN.dk og fortsætter:

»Sidenhen er der kommet en del turbulens omkring selskabet, hvorfor vi valgte at søge andre muligheder.«

Bravo Tours transporterer omkring 2.000 passagerer om ugen til og fra Billund Lufthavn.