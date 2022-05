Solen står langsomt op, mens fuglene byder velkommen i den kolde morgenluft. Tusindvis af danske jægere er stået op midt om natten for at komme på plads, inden solopgang.

Mandag 16. maj er den største dag på året for de fleste jægere i Danmark. Det er her, bukkejagten går ind, når solen står op klokken 4.57. Men i år er noget gået helt galt,

For op mod 20.000 jægere bliver mandag en bitter dag, hvor de må se kammeraterne tage på jagt, mens de selv må lade riflen blive i våbenskabet. En af dem er 27-årige Christian Jensen fra Aarhus.

»Det er noget, jeg virkelig havde glædet mig til,« siger han til B.T.

Christian Jensen har bestået sit jagttegn, og i februar købte han sin første riffel. I år skulle han for første gang have været på bukkejagt hjemme på sin fars ejendom i Nordjylland.

Men hans riffel står stadig ved forhandleren, selvom han ansøgte om våbentilladelse i februar. Så på mandag må han blive hjemme ligesom op mod 20.000 andre jægere.

Problemet ligger gemt i et EU-direktiv og et nyt it-system, der blev sat i værk i januar, inden det var klar til brug.

Christian Jensen forstår ikke, at Rigspolitiet ikke har været bedre til at planlægge sig ud af problemerne.

»Det er frustrerende, simpelthen. Det frustrerer mig lige så meget, at de har forsøgt at implementere det her system, når alle skal have tilladelse op til bukkejagt. Det frustrerer mig næsten lige så meget, at det er så dumt,« siger han til B.T.

Sagen begynder i 2017, hvor EU pålægger Danmark at følge et nyt EU-direktiv for, hvordan vi registrerer våben i Danmark. Deadline for at leve op til EUs krav var 18. januar i år, og her valgte politiet at søsætte det nye it-system fra Netcompany, selvom det langtfra var klar til brug.

Det fortæller Karin Jønler, afdelingschef for Politiets Administrative Center (PAC).

»Systemet var ikke helt færdigudviklet, og det vidste vi godt. Vi forventede, at det ville være klar inden for et par uger. Men det har været mere indviklet end som så. Det har været svært at få det til at fungere sammen med politiets andre it-systemer,« fortæller hun.

Siden januar har sagsbehandlingen af våbentilladelser reelt være kollapset. Både for forlængelser af ansøgninger og nye tilladelser. Det betyder, at både rutinerede jægere, der skal have deres tilladelser forlænget, og nye jægere ikke har kunnet få våbentilladelser. Og uden tilladelser må man ikke bruge sit våben.

Danmarks Jægerforbund er rystet over, at så mange af deres medlemmer er blevet taget som gidsler i et nyt, offentligt it-system.

»Det er et it-kaos af karat. Det er fuldstændig uforståeligt, at man fra Rigspolitiets side har tilladt sig at trykke på startknappen i januar,« siger Marie-Louise M. Achton-Lyng, hovedbestyrelsesformand og formand for Våbenudvalget i Dansk Jægerforbund.

Politiets Administrative Center sidder nu med opgaven med at få systemet til at fungere. Afdelingschef Karin Jønler forventer, at systemet er færdigudviklet i slutningen af juni, næsten et halvt år efter det blev taget i brug.

Først til den tid kan man for alvor begynde at tage fat på de store sagsbunker, der bliver større og større hver uge.

»Det er vi så kede af. Vi har mange medarbejdere, hvis største ønske er, at de kan hjælpe jægerne, skytterne og de erhvervsdrivende. Det er en kæmpe udfordring, men vi arbejder på højtryk med det, vi kan,« siger hun til B.T.

Bukkejagten slutter 15. juli, og mange jægere vil derfor gå glip af årets bukkejagt. Christian Jensen kan blot vente på, at hans tilladelse en dag dukker op i e-Boks. Indtil da må han blot høre de mange gode jagthistorier, der bliver udvekslet mellem jægere i bukkesæsonen.

»Det har været frustrerende, og det har været afmagt. Jeg vidste godt, at det har handlet om det her it-system, så jeg har ikke forsøgt at ringe og klage. For det får det ikke til at gå hurtigere,« siger han til B.T.

Danmarks Jægerforbund har opfordret Rigspolitiet og Justitsministeriet til at indføre en dispensationsordning, så man automatisk forlænger våbentilladelser. Det har de endnu ikke fået svar på.

Foruden riffeljægerne rammer it-kaosset også atleter og jagtrejsende, der skal have deres våben med til andre lande i EU. De skal have et våbenpas, hvis de vil rejse med deres våben, og deres ansøgninger ligger også stille.

Torsdag gik Ombudsmanden ind i sagen. Han har bedt de ansvarlige myndigheder om en udtalelse, oplyser Ombudsmanden.