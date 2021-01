Fredag eftermiddag lukkede Erhvervsstyrelsen ned for databaserne CVR og Virk.

Der var tale om en menneskelig fejl hos Erhvervsstyrelsen, da de valgte at lukke ned for databaserne CVR og Virk.

»Vi er ikke blevet hacket,« lyder det fra Erhvervsstyrelsen til B.T.

Der var nemlig sket en menneskelig fejl i forbindelse med indlæsning af data. Omfanget af disse fejl og konsekvenserne af dem, er styrelsen stadig ved at undersøge.

»Der var risiko for, at utilsigtet personlige oplysninger var sluppet ud. Derfor lukkede vi ned for adgang til systemerne, hvilket de vil være, indtil fejlen er rettet«, fortæller Erhvervsstyrelsen, som ikke har mere at fortælle på nuværende tidspunkt.

