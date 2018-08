Mange danskere har fredag morgen ikke fået udbetalt løn, persion og SU. Et tekniske problem hos Nationalbanken har ramt samtlige lønoverførsler. Derfor oplever rigtig mange lønmodtagere lige nu, at de ventede penge ikke er gået ind på kontoen.

I de tidligere morgentimer vrimlede det med frustrerede opslag på twitter fra danskere, der ikke har fået deres penge. B.T. har også fået mange henvendelser fra læsere, som fortæller, at den ventede udbetaling ikke er tikket ind.

Bankernes interesseorganisation,Finans Danmark, skriver klokken syv på deres hjemmeside, at der har været forsinkelser i en clearing fra Nationalbanken, og at det er det, der har forsinket udbetalingerne.

»Der har natten til fredag været forsinkelser i clearingen fra Nationalbanken, hvilket betyder, at udbetalinger af løn og overførsler til mange danskere er forsinket her til morgen. Alle udbetalinger er nu afviklet, og vil blive tilgængelige på danskernes konti i løbet af morgenen, i takt med at datacentralerne og pengeinstitutterne får bogført betalingerne,« fremgår det af hjemmesiden.

Stine Louise Hansen, kommunikationschef hos Finans Danmark fortæller til B.T., at det kan tage nogle timer før danskerne vil have pengene på deres konto.

»Vi forventer at alle lønningerne er overført i løbet af formiddagen.«

Pressechef hos betalingsservicen Nets, Søren Winge, understreger, at forsinkelsen ikke er sket hos Nets, men en i clearingen hos Nationalbanken.

»Hver nat sker der en clearing af regnskabet for udbetalinger. Det er med andre ord den store udveksling af udestående hos Nationalbanken. Og det er den, som er blevet forsinket i nat.«

Der har natten til fredag været forsinkelser i clearingen fra Nationalbanken, hvilket betyder, at udbetalinger af løn og overførsler til mange danskere er forsinket her til morgen. 1/2 — Nets (@NetsDanmark) August 31, 2018

B.T. har talt med Jørgen Caspersen fra Randers, som har en konto med sin kone i Djursland Bank.

»Jeg plejer altid at gå på netbank om morgenen og tjekke, hvor mange penge, jeg har fået. Men så var der ingen i morges. Min kone har heller ikke fået løn,« fortæller han.

Samme her. Ingen løn. — Martin1887 (@OdenseBK1887) August 31, 2018

@jyskebank Ingen løn - hvornår kan man forvente at den går ind?? — Louise Sørensen (@LouiseSejr) August 31, 2018

Hey @NetsDanmark jeg kunne godt bruge min løn!?! pic.twitter.com/wPi99q6F8q — Morten Bech Højgaard

Underskuddet på kontoen, siger at jeg heller ikke har fået løn — Rene Poulsen (@RenePoulsen89) August 31, 2018

Der har natten til fredag været forsinkelser i clearingen fra Nationalbanken. Udbetalinger af løn og overførsler til mange danskere er derfor forsinket her til morgen. Alle udbetalinger er nu afviklet, og vil blive tilgængelige på danskernes snarest: https://t.co/T0lWUrri3y — Stine Luise Hansen (@StineLuise) August 31, 2018

Opdateres...