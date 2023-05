På en blæsende og kold forårsdag var to personer taget ud på Tystrup Sø, nordvest for Næstved, for at sejle i kano.

Men forårsturen endte med, at de to personer kæntrede i kanoen.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Politiet rykkede ud med følge af tre ambulancer og to lægebiler.

De to personer blev reddet i land, og derefter blev de kørt til kontrol på Slagelse Sygehus.

De to personer er umiddelbart kun lettere nedkølede, skriver politiet.