Det blev en dyr fornøjelse for to norske kvinder, da de valgte at bade i en kanal i Italien natten til lørdag.

Efter badeturen fik de en bøde på 900 euro samt en udvisning på to dage fra byen Venedig, hvor de var på ferie.

Kvinderne fik lov at bade i noget tid, før det lokale politi ankom og beordrede dem op af kanalen.

Herefter blev kvinderne taget med på politistationen.

Venedig, hvor de to norske kvinder badede, er vant til at få turister på besøg. Foto: ANDREA PATTARO Vis mere Venedig, hvor de to norske kvinder badede, er vant til at få turister på besøg. Foto: ANDREA PATTARO

Da kvinderne ankom til politistationen, begyndte den ene af dem og kaste op.

Det skyldes muligvis, at vandet er meget beskidt. Det skriver nrk.no.

Derudover er der også en mistanke om, at kanalvandt er rotteinficeret.

Der var flere vidner til kvindernes badning, og kvinderne beskrives som høje, slanke og blonde.

Venedig har mange seværdigheder, der egner sig godt til turister. Foto: Andreas SOLARO Vis mere Venedig har mange seværdigheder, der egner sig godt til turister. Foto: Andreas SOLARO

Myndigheder og indbyggere er trætte af turister

Indbyggerne og myndighederne i Venedig har ifølge nrk.no klaget over turisterne i mange år.

Det medførte, at man i maj indførte strenge regler for, hvad man må og ikke må i Venedig.

Det betyder blandt andet, at man ikke må gå rundt i byen kun iført bikini.

Tiltaget om strenge regler er ikke kun sket i Venedig - i Firenze har man gjort det samme for turister.