Det er nu betydeligt sværere at komme til øen Bjørnsholm i København. I hvert fald hvis man er i besiddelse af et tungt køretøj.

Det skriver TV 2 Lorry, efter Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune 11. november fremsatte et kørselsforbud på Wilders Bro i Christianshavn for køretøjer med en totalvægt på over otte ton.

Kørselsforbuddet pålægges som følge af en vurdering fra rådgivningsfirmaet NIRAS, der kunne konkludere, at broens bæreevne ikke er, hvad den har været.

Foruden Wilders Bro, der har 119 år på bagen, er det kun muligt at komme til Bjørnsholm via cykelbroer, hvorfor det altså ikke vil være muligt for eksempelvis skraldebiler at komme til øen.

Derudover skaber det også problemer for de restauranter og den Føtex, øen har, hvor forbuddet bliver en hæmsko for levering af varer.

Hos Københavns Kommune har man dog i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at redningskøretøjer undtages for kørselsforbuddet.

Ejerne af Wilders Bro, Wilders Plads Ejendomme A/S, E/F Krøyers Plads og Bo Vitas fælles grundejerforening, er forpligtet til at sikre, at broen kan holde til den nødvendige kapacitet – og i øvrigt berette om forbuddet til øens erhvervsdrivende.

I en sms til TV 2 Lorry lyder det da også fra formand for boligselskabet Bo Vita, Jan Hyttel, at den nuværende situation er »beklagelig«, men at man arbejder på »hurtigst muligt« at løse problemet.