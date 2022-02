Det er den 10. mest værdifulde virksomhed i hele verden.

Små tre milliarder mennesker har en profil på Facebook, der dermed er det største sociale medie i verden.

Man regner med, at 3.8 millioner danskere har en profil. Det er 70 procent af os alle.

Og nu truer Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, med, at de kan føle sig nødsagede til at fjerne adgangen til deres voldsomt populære tjenester i Europa. 'Putin-metoder' kaldte en dansk ekspert det over for B.T.

Det gjorde de for knap halvanden uge siden på grund af mere og mere restriktiv lovgivning fra EU, der har taget kampen op mod internetgiganterne.

For bordenden sidder danske Christel Schaldemose. Hun er europaparlamentariker og er blevet udnævnt som chefforhandler på det, der hedder 'Digital Services Act', som er det, Meta frygter.

Og hun blev ikke ligefrem glad, da hun så meldingen fra Meta.

»Helt ærligt tænkte jeg 'åh nej'. Nu begynder han at true EU til at skalere ned på vores databeskyttelse. Jeg kunne simpelthen ikke læse det som andet end en trussel,« forklarer hun.

»Men det kom ikke bag på mig, ærligt talt. Facebooks forretning er trætte af, at vi har så gode databeskyttelsesregler, som vi har, så vi ved, at de prøver alverdens ting og sager. Men helt ærligt! Tilpas jer! Jeg bliver irriteret - alle andre virksomheder tilpasser sig, så det kan I da også. I tjener styrtende,« siger Christel Schaldemose.

Socialdemokraten har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006. Og de 16 års erfaring er også svaret på, hvorfor hun pludselig styrer slaget mod techgiganten. Med erfaringen følger en vis indflydelse, og derfor var hun pludselig i en stol, hvor hun kunne sige 'den tager jeg', da mandatet for at forhandle lovgivningen kom.

Striden handler i grove træk om, at Meta vil have lov til at opbevare EU-borgeres data på amerikanske servere underlagt amerikansk lovgivning. Det er sådan, det er lige nu, og det er det, EU er i gang med at ændre. De europæiske databeskyttelsesrettigheder er nemlig langt mere restriktive - og bliver strammere og strammere.

Christel Schaldemose har siddet i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet i 16 år. Hun har især beskæftiget sig med forbrugerrettigheder og forbrugerbeskyttelse. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Christel Schaldemose har siddet i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet i 16 år. Hun har især beskæftiget sig med forbrugerrettigheder og forbrugerbeskyttelse. Foto: Asger Ladefoged

De regler, techgiganterne efterlever i forhold til data på private borgere, er nemlig ret gamle. Helt tilbage fra 2000, faktisk.

»Dengang fandtes Facebook ikke, Amazon gav underskud, og ingen havde hørt om en iPhone. Så det er vist på tide, at vi får opdateret de regler,« siger Christel Schaldemose.

»Mange danskere går ikke så meget op i databeskyttelse, og det er også fint nok. Men vi er nødt til at sikre, at folk er bevidste om, hvad de giver samtykke til.«

Europaparlamentarikeren nævner et eksempel fra den virkelige verden, hvor en dansker havde hentet en vejrapp, der resulterede i, at man havde kunne spore ham time for time i et helt år. Og det er netop sådan noget, europæiske borgere ikke skal rodes ud i, når loven efter planen nok er vedtaget i 2023.

Men hvordan kommer man så til at mærke det?

»Jeg tror lavpraktisk, at man kan komme til at mærke det i forhold til de feeds, man bliver præsenteret for på sociale medier. Det skal være tydeligt, hvorfor ens feed er strikket sammen, som det er. Hvorfor det er lige netop de opslag og billeder, man ser. Og man skal kunne vælge et kronologisk feed alle steder,« forklarer hun.

»Og overholder techgiganterne ikke reglerne, skal du som borger kunne søge kompensation hos for eksempel Meta eller Google.«

Meta selv forklarer til B.T., at de trods meldingerne ikke ønsker at trække sig ud af Europa.

»Men det er en realitet, at Meta – og en lang række andre selskaber og organisationer – er afhængig af dataoverførsler mellem EU og USA for at kunne drive vores globale tjenester. Ligesom andre virksomheder har vi fulgt europæiske love og regler, og vi er afhængige af standardkontraktklausuler og tilhørende databeskyttelse for at kunne drive en global forretning,« siger Martin Ruby, politisk chef for Meta i Norden, i et skriftligt svar.

Og ender de så med rent faktisk at gøre det, hvad tænker Christel Schaldemose så om det? At så mange europæere mister adgang til tjenester, de bruger dagligt i dag?

»Jeg tror ikke, de gør det, for de tjener simpelthen for mange penge i Europa. Men skulle de lukke ned, så bliver det tydeligt for os, at vi ikke har gjort nok for en ordentlig konkurrencesituation. Så er Meta blevet så store, at de kan skabe kæmpe problemer for rigtig mange virksomheder. Og vi har jo netop gennem årene i EU forsøgt at undgå, at nogle firmaer kunne blive så store monopoler, at de kan blokere al konkurrence,« siger Christel Schaldemose.

»Men klart, hvis de lukker, er der nok mange, der vil tænke 'ups, ups, ups'. Og så må vi jo ud og forklare, at vi ikke bare kan acceptere, at en direktør i USA kan bestemme politik i Europa. Men det vil kun understrege, hvor problematisk det er, hvis vi er blevet så afhængige af en virksomhed. For mig er det her en advarselslampe, der blinker heftigt,« siger hun.

»Men jeg tror ikke på, de lukker. De tjener for mange penge i Europa.«