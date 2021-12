Omikron udvikler sig hurtigt over hele verden. Og de fleste coronavirus-vacciner ser ud til at være ude af stand til at afværge infektion fra den meget smitsomme variant.

Men kan man sammensætte de forskellige vacciner på en bestemt og hensigtsmæssig måde? Og hvor længe holder det tredje stik? Eksperter gør os klogere.

Der er flere forskellige teorier om vaccinernes kraft til beskyttelse mod omikronvarianten:

'Man er bedre beskyttet, hvis man er vaccineret med Moderna fremfor Pfizer.' 'Kombination af Johnson & Johnson og Moderna som tredje stik er bedst.'

Det er bare et par af dem. Men det er gisninger, der ikke er værd at bruge tid på.

Det mener Karen Angeliki Krogfelt i hvert fald. Hun er professor ved Roskilde Universitet og forsker i blandt andet antistoffer og vacciner.

»I Danmark har vi valgt, at vi ikke bruger så mange forskellige vacciner. Vi har Moderna og Pfizer. Derfor skal man ikke bruge tid på at tænke, hvorvidt man kan sammensætte den perfekte kombination.«

Ifølge Krogfelt er der endnu ingen konklusioner på, om nogen sammensætninger af vacciner skulle være bedre end andre.

Karen Angeliki Krogfelt, professor ved Roskilde Universitet, forsker i blandt andet antistoffer og vacciner.

»Men vi ved fra udenlandske undersøgelser, at man er bedre beskyttet, hvis man har fået sit boosterstik, altså tredje stik. Og det er næsten lige meget, hvilken vaccine der blev brugt.«

Heller ikke Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, køber de nævnte teorier.

»Man vil ikke opnå bedre beskyttelse ved at mikse. Om man opnår bedst resultat ved at kombinere Johnson & Johnson og Moderna, ved man ikke noget om. Men de er i bedste fald lige så godt beskyttende som to gange Moderna,« siger professoren.

Ifølge ham kan man altså ikke opnå bedre antistoffer ved at sammensætte bestemte vacciner.

»Mig bekendt vil man ikke opnå et bedre resultat, nej. Og jeg vil fraråde at eksperimentere mere end nødvendigt.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Hans Jørn Kolmos mener nemlig, at man kan bevæge sig ud på usikker grund, hvis man selv begynder at mikse sine vacciner.

»Jeg tror ikke, det er farligt, men heller ikke, at man opnår et bedre resultat. Man skal følge de tilbud, der er fra myndighederne – de bygger på dokumentation,« pointerer han.

Ifølge de to eksperter kan vi altså læne os tilbage og være trygge ved den vaccine, vi får tilbudt.

Det gælder også ved fjerde stik, som både Hans Jørn Kolmos og Karen Angeliki Krogfelt mener, vil blive en realitet.

Men hvornår?

»Man undersøger lige nu, hvor lang tid antistofferne holder, altså hvor længe man er beskyttet, efter at have fået tredje stik. Ved andre vacciner plejer det at være fra seks måneder til et år. Hvis man er i tvivl, om ens krop har dannet antistoffer mod coronavirus, kan man blive testet for det ved lægen eller apoteket, « fortæller Krogfelt.

»Jeg tror ikke, det bliver aktuelt med fjerde stik på den her side af vinteren. Måske til efteråret,« siger Kolmos.

Vil du gerne selv bestemme, hvilken vaccine du skal have?

New York Times skrev i sidste uge om vaccinernes evne til at beskytte folk mod omikronvarianten.

Og efter en ny undersøgelse, der er foretaget på Duke University, udtaler David Montefiori, en virolog ved samme universitet, følgende:

»De antistoffer, som folk danner, efter de har fået de to standardpodninger af Moderna, er 50 gange mindre effektive mod omikron, end de er mod den oprindelige form af virussen.«



Men undersøgelsen viste også gode nyheder.

Flere personer, der deltog i undersøgelsen, og som havde fået en Moderna-booster, oplevede, at antistofferne i deres blod var meget effektive til at blokere omikron. Faktisk cirka lige så effektive, som de er til at blokere deltavarianten, fortæller Montefiori.

Derfor er det også gode nyheder, at virksomheden Moderna planlægger at teste et boosterskud, der er specifikt til omikronvarianten, i begyndelsen af ​​næste år og at inkludere omikron i en multivalent booster. Det skriver New York Times.