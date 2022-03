At bygge i Danmarks tredje største by er åbenbart en meget eftertragtet ting. Så eftertragtet, at det kniber med at følge med i efterspørgslen på byggetilladelser.

I øjeblikket varsler byggesagskontoret i Odense derfor en ventetid på godkendelser af byggetilladelser på hele 24 uger.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

»Vores oplevelse er, at Odense er blevet en utrolig attraktiv by at investere i. Virksomheder viser interesse i at flytte til byen og udvide, og der er stor efterspørgsel på muligheder for at opføre boliger,« siger Anette Kold, der er afdelingschef for Byudvikling i Odense Kommune.

Interessen for at bygge i Odense har faktisk i både 2020 og 2021 slået rekord, da byggesagskontoret har behandlet mere end 4.200 sager i begge år. Det er en væsentlig stigning sammenlignet med for eksempel 2018, hvor der var lidt over 3.700 sager.

Med en ventetid på 24 uger overstiger sagsbehandlingstiden i Odense det nationale mål på 40 dage med længder.

»Byggesagsbehandlingen er under pres, og det mærkes hos de professionelle bygherrer. Det er min og et helt byråds ambition at have en god og effektiv sagsbehandling, der ikke som nu ligger over landsgennemsnittet på sagsbehandlingstiderne,« siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K) i pressemeddelelsen.

Men hvis du går med en drøm om at bygge i Odense, så må du nok for nu forberede dig på en lang ventetid.