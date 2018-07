Ja, konkluderer et nyt studie. Men forskerne gjorde andre overraskende fund.

I film og tegneserier portrætteres hunde og katte oftest som dødelige fjender, der på ingen mulig måde kan være i samme rum. Men er det nu også sandheden?

Engelske forskere har forsøgt at knække koden til hunde og kattes forhold til hinanden, og her fandt de overraskende resultater. Det skriver Psychology Today, ifølge Videnskab.dk.

I undersøgelsen besøgte tre forskere fra Lincoln Universitet en række hjem i England, der både havde en kat og en hund boende. Her fik de dem til at svare på et spørgeskema om de to arters forhold til hinanden set igennem ejernes øjne.

Og her viste spørgeskemaundersøgelsen en række forskellige resultater. Blandt andet konkluderede ejerne, at hunde og katte uden problemer kan leve under samme tag, såfremt at de i en tidlig alder blev introduceret til hinanden.

Men de kunne også konkludere, at når de to dyr kom på kanten af hinanden, så var det oftest katten, der truer hunden.

Dog viste forskernes egne observationer, at katten typisk var den, der bestemte mellem de to arter og var mere aggressive eller dårligt tilpas nær hunde, end hundene var blandt kattene.

Forskerne undrede sig derfor over, hvorfor det oftest er katten, der har det svært blandt hunde. Men det kan skyldes omsorgstilvænning, eller at de oftest er fysisk mindre end menneskets bedste ven.

