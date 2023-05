SSI har ikke nogen forklaring.

Men antallet af tilfælde med enterovirus var rekordhøjt i 2022 i Danmark. Det skriver TV 2.

Enterovirus kan give både milde og alvorlige infektioner hos mennesker. Men Statens Serum Institut kan ikke give en bestemt forklaring bag stigningen – og om hvorvidt der er tale om en reel stigning, eller om årsagen er mere testning.

»Der bliver testet langt flere luftvejsprøver nu, end det var tilfældet før pandemien med coronavirus. Vi finder nok flere af de her enterovirus, uden at den nødvendigvis er årsagen til sygdom hos den, der er blevet testet,« siger SSI-seniorforsker Sofie Elisabeth Midgley til TV 2.

SSI har stadig en del prøver, som mangler at blive typeundersøgt.

Det betyder derfor også, at det samlede antal kan stige yderligere. Ligesom det også gælder i 2023, hvor der indtil videre er konstateret tre tilfælde.

Det er blandt andet typerne CB03 eller CB04, som er i omløb i Europa. Nogle af de alvorlige infektioner kan føre til akut hjertebetændelse.

CB04 er en af de typer, der i Danmark var i kraftig stigning sidste år.

I Danmark har man kun kendt til ét enkelt dansk tilfælde af den akutte hjertebetændelse, som heldigvis ikke førte til dødsfald.

WHO vurderer ifølge TV 2, at sundhedsrisikoen for den generelle befolkning er lav, men oplyser samtidig, at der er risiko for, at der kan være flere uopdagede tilfælde af alvorlige infektioner.

Især hos nyfødte.