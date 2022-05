Flyselskabet SAS aflyser omkring 4.000 flyvninger i maj, juni, juli og august.

I alt har SAS planlagt over 75.000 flyvninger hen over sommeren, men aflyser de over fem procent af dem.

Det skriver det svenske medie Dagens Industri.

SAS forklarer til mediet at aflysningerne skyldes udfordringer med at finde nok personale og problemer på leverandørsiden.

Det kommer blot få uger efter, at SAS fyrede 300 medarbejdere.

For SAS og andre flyselskaber betød coronapandemien, at der var lukkede landegrænser og ingen fly var på vingerne. Det betød, at 500 kabinemedarbejdere ansat i hovedselskabet, SAS Scandinavia, frivilligt gik på orlov i to år, da coronaen lukkede det hele ned. Derfra kunne SAS spare ved ikke at betale løn i opsigelsesperioden.

Medarbejderne havde den klare opfattelse, at når flyene igen begyndte at lette igen, ventede deres arbejde igen på dem. Men i e-Boks har 300 kabinemedarbejdere nu fået af vide, at de vil blive opsagt til juni, når deres orlovsperiode slutter. Medarbejderne føler, at en klar aftale er blevet brudt.

Pressechef John Eckhoff forklarer over for norske E24, at de, der er ramt, bliver ombooket til nærmeste fly. For de fleste betyder det samme dag, men at der også kan være nogle som bliver hårdere ramt.

»Der er både mangel på mandskab, og i nogen grad også forsinkelser i leveringer af fly. Mange mennesker gennemgår sikkerhedstræning eller genopfriskning i en simulator. Der er mange, der er blevet ansat, siden vi sagde op og fyrede i forbindelse med pandemien.«