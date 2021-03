Vaccinedoser som er blevet smidt ud har været et af de helt store samtaleemner på det seneste.

Nu har Region Midtjylland fundet en mulig løsning på problemet – en løsning, som kan komme almindelige danskere til gavn.

I seks kommuner i regionen oprettes der en særlig liste over borgere – som i forvejen er tilmeldt en vaccination, men ikke har booket tid – som kan springe hurtigt til og blive vaccineret, når der er doser tilovers. Det skriver DR.

Det eneste krav er, at du skal sende en mail med navn, alder og telefonnummer samme dag – og kan møde op til vaccinering med en halv times varsel.

»Vi forsøger med et nyt tiltag at dele de få overskydende vaccinedoser ud til dem, der hurtigt kan møde op. På den måde undgår vi, at vaccinerne går til spilde,« siger Jens Bak, som er lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Vest, til DR.

Ordningen bliver klar i løbet af denne uge – og på sigt er det planen at udvide den markant.

Der arbejdes allerede nu på at give samtlige borgere i de seks kommuner – Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing, Lemvig og Struer – tilbuddet.

Og viser det sig at ordningen bliver en succes, er regionsformand Anders Kühnau (S) klar til at udrulle den over hele Region Midtjylland, fortæller han til DR.

Tiltaget er sat i værk, efter der har været flere sager om overskydende vaccinedoser, som er blevet smidt ud.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg blev 31 doser kasseret i sidste uge, fordi det var umuligt at finde nogen, der ville have dem – og kunne få dem – i tide, og i Hillerød gik doser tabt, efter at ledelsen hos Nordsjællands Politi nu har besluttet at sige nej tak til overskydende vacciner.

Indtil videre er der ikke smidt overskydende vaccinedoser ud i Region Midtjylland. Her er de i stedet gået til personale på hospitalet, som ikke var i frontlinjen, så som lægesekretærer, kontorpersonale og andre medarbejdere, som ikke har stor patientkontakt.