En sommerferie tur til sydens varme og blå havvand.

Det er, hvad tusinder af danskere allerede så småt har købt rejse til. Men mange forsinkelser og stor mangel på personale ligger og lurer i horisonten.

Og de danske flyvelederes fagforening, Trafikforbundet, siger nu, at det er et akut problem, skriver Børsen.

For man har allerede nu store bemandingsproblemer, da der mangler flyveledere - en særdeles vigtig funktion i lufthavnen, flyvelederne dirigerer lufttrafikken og giver instrukser til piloterne.

Konsekvenserne er allerede nu, at man generelt i dansk luftrum har forsinkelser og ventetid, hvor flyene skal cirkulere i luften, inden der er plads på landingsbanerne.

»Vi oplever op til 40 minutters forsinkelser ind til CPH (Københavns Lufthavn, red.). Det går ud over passagererne, men også over flyselskaberne, der rammes i deres planlægning. Og vi er ikke engang i nogen højsæsonen endnu. Det kan blive en rigtig grim sommer,« advarer Kasper Berg, formand for Trafikforbundet.

De danske flyveledere er ansat i det selvstændige, men statsejede selskab Naviair.

Under corona har Naviair gennemført et større antal frivillige fratrædelser, hvor 46 ud af 300 flyveledere ifølge fagforeningen fik en sådan farvelordning.

I 2022 rejste i alt 14 millioner passagerer gennem de danske lufthavne. Det er 23 procent færre end i 2019.

Det er særligt i Københavns Lufthavn, som sidste år havde svært ved at leve op til tidligere tiders travlhed. Her manglede man cirka fire millioner passagerer sammenlignet med i 2019.

Billund Lufthavn var som den eneste lufthavn på niveau med niveauet fra inden corona, viser opgørelse.