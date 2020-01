I anledning af 40 års-jubilæet for de danske F-16 kampfly vil ti af dem fredag gå på vingerne for at flyve to runder over først det nordlige og centrale Jylland og siden de øvrige danske landsdele minus Bornholm og Lolland-Falster. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix