Hvis du spørger Thy Detailforum, så skal der findes utraditionelle løsninger på en tid med energikrise, krig i Ukraine, høj inflation og Corona-efterveer.

Derfor har de søsat kampagnen 'Vi knalder for Thy,' der løber hele oktober måned.

Formålet med kampagnen er at få energiforbruget ned, give flere børn i Thy og samtidigt give et smil på læben i en tid, hvor der knap så meget at grine ad.

Dette skal ske ved, at thyboerne skal slukke lyset og hoppe i kanen en times tid hver onsdag aften i hele oktober, skriver Thy Detailforum i en pressemeddelelse.

»På den måde sparer vi strøm, hvilket er godt for både privat- og samfundsøkonomien. En gennemsnitlig husstand i Thy bruger 0.6 kWh i timen. Vi har cirka 13.000 husstande i Thy, og slukker vi lyset i en time, sparer vi 31.200 kWh eller over 175.000 kroner målt ud fra den forventede gennemsnitlige elpris på 5,67 kroner per kWh for oktober,« fortæller handelschef Michael Vendelbo.

Han medgiver, at kampagnen ikke vil løse alle de store udfordringer, som vi står overfor.

»Men vi kan yde et utraditionelt bidrag til at løse den aktuelle krise samt være med til at dæmme op for faldende befolkningstal i Thy på en sjov og utraditionel måde.«

Handelschefen ser frem til at se kampagnens resultat om ni måneder.