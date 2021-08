»Jeg har ikke lyst, fordi jeg er lidt bange for at blive stukket med nål og for at blive syg af den (HPV-vaccinen, red.).«

Sådan lyder det fra Freja Mai Vestergaard, der går i 6. klasse på Aabybro Skole, da hun taler med TV 2 Nord om HPV-vaccinen.

Og det er netop sådan en frygt, Kræftens Bekæmpelse gerne vil til livs i en landsdækkende kampagne for HPV-vaccinen.

Indsatsen skal få flere 12-13-årige til at få et stik med HPV-vaccinen, der beskytter mod diverse former for kræft – blandt andet livmoderhalskæft.

Hvad er HPV? HPV står for 'human papillomavirus'.

HPV kan i nogle tilfælde udvikle sig til kræft såsom livmoderhalskræft.

HPV bliver overført seksuelt, men har som udgangspunkt ingen symptomer, og den forsvinder ofte af sig selv. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Men når det kommer til at få vaccinen, er der langt flere piger end drenge, der får den. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

For piger og kvinder født mellem 1993-2008, ligger den laveste tilslutning på 59 procent i Samsø Kommune.

Sammenlignet ligger den højeste tilslutning på 28 procent for drenge og mænd i samme gruppe. Tallet gælder for de sjællandske kommuner Hørsholm, Gentofte og Allerød.

Af den grund vil Kræftens Bekæmpelse samarbejde med landets apoteker, hvor de i uge 35 vil have folk stående for at udbrede kendskabet til vaccinen.