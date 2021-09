Først vidste 29-årige Kamilla Ross ikke, hvordan hun skulle reagere.

Det kom nemlig som et chok, da hendes far fortale søndag, at hun har en søster. Men nu har Kamilla tænkt, vendt og drejet tanken – og jagten er gået ind.

Søndag tager Kamilla Ross fra Frederikshavn en tur på sygehuset for at besøge et familiemedlem, der ligger indlagt. Og det bliver et besøg, som hun altid vil huske.

På stuen mødes hun med sin far, som hun har set »lidt on and off« i sit liv. Og så siger han pludseligt, helt ud af det blå:

»Du har en storesøster, og hun er født på Færøerne,« siger han og kigger på sin datter.

Kamilla bliver chokeret. Forarget. Mundlam.

»Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal gøre af mig selv. Jeg sad med en følelsen, at jeg er 29 år, og om han ikke kunne have fortalt det lidt tidligere,« siger Kamilla.

Tankerne kører i hendes hoved, da hun kommer hjem fra sit besøg på sygehuset. Om natten drømmer Kamilla, at hun er i Torshavn på Færøerne. Det er svært at tænke på andet end på den søster, hun aldrig har mødt.

Maria leder efter sin søster. Vis mere Maria leder efter sin søster.

»Og så fik jeg følelsen af, at det jo er en fed mulighed for at få den søster, som jeg altid gerne ville have,« fortæller Kamilla, der er vokset op med fem brødre.

»Jeg har altid været den eneste pige og har savnet en anden at kunne dele 'pigeting' med. Så hvis jeg har en søster, skal jeg helt sikkert i kontakt med hende. Det kunne være fantastisk.«

Derfor har Kamilla lavet et opslag på Facebook, hvor hun efterlyser sin søster. Hun tør ikke have for høje forventninger i frygt for at blive skuffet.

»Men jeg håber. Og det gør min søn, Nilas, også. Tænk, hvis han har en moster,« siger Kamilla.

Kamilla og sønnen Nilas på otte år. Foto: Kristian Jensen Vis mere Kamilla og sønnen Nilas på otte år. Foto: Kristian Jensen

Det, Kamilla ved om hendes søster:

– Hun er født på Færøerne.

– Hun blev født i enten 1974, 1975 eller 1976.

– Hendes mor hedder Ranva/Ránva/Rannva, som arbejdede i en smykkebutik i Tórshavn, da hun mødte Kamillas far i enten 1974 eller 1975.

– Det var en hurtig flirt eller et kort forhold, og Kamillas far arbejdede i flåden i Frederikshavn og havde Færøerne-Grønlandsruten.

– Kamillas far hedder Find Arne Jensen og bliver 69 til februar, så han var i starten af 20erne dengang.