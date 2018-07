Der hersker kaotiske tilstande på den græske ferieø Rhodos, hvor en masse turister - herunder mange danskere - er strandet, efter at lufthavnens it-system brød sammen søndag. Det fortæller 20-årige Kamilla Larsen, som stadig venter på at få at vide, hvornår hun og kæresten kan komme hjem fra ferien.

»Børn græder, folk er trætte og stressede, og flere skælder guiderne ud over det manglende informationsniveau. Folk vil gerne hjem nu,« siger hun over telefonen fra hotellet Sunwing Kallithea Beach, som op mod 1.000 turister blev kørt til, da det natten til mandag stod klart, at de ikke kunne nå deres fly på grund af de tekniske problemer i lufthavnen.

Kamilla Larsen er blot an af de mere end 50 fortvivlede danske turister, som har henvendt sig til B.T. de sidste timer, fordi de enten er strandet på Rhodos eller i tyrkiske Dalaman, hvor flyene til den græske ferieø måtte omdirigeres til på grund af it-brøleren.

Sådan så der ud i lufthavnen på Rhodos søndag aften. Foto: Signe Sehested Lund Vis mere Sådan så der ud i lufthavnen på Rhodos søndag aften. Foto: Signe Sehested Lund

Da Kamilla Larsen, hendes kæreste og de andre Spies-turister søndag eftermiddag blev kørt til lufthavnen i bus, fik de intet at vide om det, der ventede dem ved ankomsten. Her var der så lang kø, at folk stod ude på fortovet. Det viste sig, at al check-in foregik manuelt på grund af it-sammenbruddet.

»Alt var kaos i lufthavnen, hvor guider og lufthavnspersonalet fór frem og tilbage i pendulfart. Men der var ingen beskeder overhøjtalerne om, hvad der foregik, og informationsskærmene gav indtryk af, at alt var normalt. De viste, at flyene gik til tiden,« siger Kamilla Larsen, som skulle have været med et fly til Københavns Lufthavn klokken 00:30 natten til mandag.

»Da vi havde stået i kø i syv-otte timer, fik vi at vide, at flyet var fløjet uden os og kørte til hotellet,« fortsætter hun.

Det ser lækkert ud, men det var hverken behageligt eller trygt at skulle overnatte i solsengene ved poolen på Sunwing Kallithea Beach, fortæller Kamilla Larsen. Foto: Kamilla Larsen Vis mere Det ser lækkert ud, men det var hverken behageligt eller trygt at skulle overnatte i solsengene ved poolen på Sunwing Kallithea Beach, fortæller Kamilla Larsen. Foto: Kamilla Larsen

Men også på Sunwing Kallithea Beach var alt kaos. Hotellet havde hverken værelser eller senge til de mange strandede turister.

»Vi har overnattet i en solseng ved poolen. Men jeg kunne ikke sove. Dels var det ret koldt, selvom man lå med alt tøjet på. Og dels havde vi kufferterne ved siden af. Jeg var lidt nervøs for, at de kunne blive stjålet, hvis vi faldt i søvn,« siger Kamilla Larsen og tilføjer, at op mod 300 andre valgte samme løsning.

»Børnefamilierne fik lov at overnatte på bænke med puder i receptionen, hvor man nok lå en anelse bedre.«

Der var ikke værelser eller senge nok til de mange turister, der blev kørt til Sunwing Kallithea Beach natten til mandag. Mange måtte derfor overnatte på bænke og på gulvet i receptionen. Foto: Kamilla Larsen Vis mere Der var ikke værelser eller senge nok til de mange turister, der blev kørt til Sunwing Kallithea Beach natten til mandag. Mange måtte derfor overnatte på bænke og på gulvet i receptionen. Foto: Kamilla Larsen

Dagen derpå er det stadig et stort spørgsmål, hvornår de mange strandede turister kan komme hjem igen.

»Vi talte med Spies-guiden for ti minutter siden. Hun fortalte, at der kommer et fly og henter os, men kunne ikke love, at vi kommer hjem i dag,« siger Kamilla Larsen ved 8-tiden mandag morgen.

»Det værste er helt klart uvisheden. Det er stressende og irriterende at gå rundt hernede uden at ane, hvornår vi kan komme hjem.«

Som et plaster på såret har Kamilla Larsen og de mange andre turister, der blev indlogeret på hotellet af Spies som en nødløsning, fået en gratis morgenbuffet. De kan også frit benytte sig af poolområdet, hvad mange af de strandede gæster har valgt at gøre. Alligevel er det alt andet end afslappende at få en uventet forlængelse af ferien, fortæller Kamilla Larsen over telefonen.

»I princippet kan vi godt forlade hotellet, men vi tør ikke gå langt væk i tilfælde af, at der pludselig kommer information om, hvornår der er et fly til os.«