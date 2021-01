Ella Emhoff, steddatter til USAs vicepræsident, Kamala Harris, har nu underskrevet modelkontrakt med et af verdens mest prestigefyldte modelbureauer.

Der var mange, der bemærkede Kamala Harris' 21-årige bonusdatter, Ella Emhoff, under Joe Bidens indsættelse som USAs nye præsident.

Specielt hendes ternede frakke fra mærket Miu Miu gik viralt og gjorde hende pludselig til trendsætter i hele verden.

Og blot én uge efter indsættelsen er Ella blevet det nyeste ansigt hos IMG Models – et af verdens mest prestigefyldte bureauer inden for modeverdenen, hvor supermodeller som Gigi og Bella Hadid og Ashley Graham er repræsenteret.

Ella Emhoff til højre iført sin omtalte Miu Miu-frakke. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Ella Emhoff til højre iført sin omtalte Miu Miu-frakke. Foto: Ritzau Scanpix

Til daglig studerer Emhoff tekstil på en privat designskole i New York og er kendt for at hækle sit eget farverige tøj, som flittigt bliver vist på sin profil på Instagram.

Her har hun over 330.000 følgere.

Dog skulle det vise sig, at præsidentindsættelsen skulle vende op og ned på hendes liv. Da præsidenten for IMG Models, Ivan Bart, opdagede Ella, så han en ægthed og et helt nyt modefænomen for sig:

»Ella kommunikerer dette øjeblik i tiden. Hun udstråler frækhed og glæde,« fortæller Bart til New York Times.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ella emhoff (@ellaemhoff)

Det blev Emhoff virkelig overrasket over. Hun har nemlig aldrig set sig selv om en supermodel, fordi problemer med selvtilliden har fyldt meget i hendes ungdom.

Dog ser hun frem til at blive en del af den ændring, der er ved at ske i modebranchen, hvor mangfoldighed og ægthed i højere grad skal komme i fokus.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ella emhoff (@ellaemhoff)

Som hendes post på Instagram viser, så har Emhoff forholdsvis mange tatoveringer, omkring 18, og faktisk har hun lavet mange af dem selv under coronakarantænen. Hun fortæller til New York Times, at hun gør det til trods for, at hendes forældre ikke er helt klar over det.

Den ægthed, som Ivan Bart faldt pladask for, står Emhoff ved på de sociale medier.

I sine selfies bærer hun eksempelvis ikke meget makeup.

Hun viser sine hår under armene og de meget anderledes tegneserietatoveringer såsom æg og bacon, der danner et smilende ansigt og en ko. Desuden slår hun et stort slag for slow fashion-bevægelsen og queer-samfundet.