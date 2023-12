SF-rådmand Lotte Kofoed langer nu ud efter en dansk journalist for at udtale sig 'privilegieblindt' om samfundets prisstigninger.

I en udsendelse i TV 2 News-programmet News&CO var Weekendavisens udlandsredaktør, Anna Libak, inviteret ind for at diskutere blandt andet prisstigningerne, som ifølge Finans Danmark giver børnefamilier en månedlig ekstraregning på flere tusinder kroner.

Adspurgt om det er op til samfundet at hjælpe her, svarede Libak »nej«. Hun mener i stedet, at det er »oplagt« at bruge prisstigningerne som »en mulighed for at tabe sig lidt.«

Lotte Kofoed er rådmand for SF i Frederiksberg. Foto: Foto: Privat Vis mere Lotte Kofoed er rådmand for SF i Frederiksberg. Foto: Foto: Privat

»Det er ikke en sultkatastrofe, Danmark står over for,« sagde Libak i udsendelsen.

»De fleste danskere har faktisk for højt BMI. Det vil sige, at der er flere overvægtige end normalvægtige.«

Lotte Kofoed (SF), der er rådmand og formand for Kultur og Fritid på Frederiksberg, kalder det på det sociale medie X for 'privilegieblindt' og siger til B.T., at hun er »forarget«.

Hun peger på, at forbrugspriserne angiveligt er steget med 12 procent siden sommeren 2021. Ifølge Finans Danmark svarer det til en ekstraregning for en typisk børnefamilie på 3900 kroner om måneden.

»Og vi bruger i forvejen masser af penge på at forebygge overvægt. Men man skal ikke på slankekur, fordi man ikke har råd til mad,« siger hun.

Institutionen Madkulturen oplyste i december sidste år, at prisstigningerne dengang fik »godt 400.000 voksne personer« til at »springe nogle måltider over.«

Kofoed mener, at alle har ret til tre måltider om dagen.

»Der er ingen, der skal gå sultne i seng i Danmark.«

Men hvad mener hovedpersonen, Weekendavisens Anna Libak, selv? Hun siger til B.T., at hun ikke har yderligere at tilføje til sine udtalelser.

»Vi står ikke over for en sultkatastrofe i Danmark, og man kan godt købe billig mad,« skriver hun i en sms.

»Alt er relativt, de har det værre i andre lande, tro mig. Det er, hvad jeg har at sige til Lotte Kofoed om privilegieblindhed.«