Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Højkro i landsbyen Sønder Sejerslev nordvest for Tønder er fredet og har mere end 200 års historie.

Det lyder som en af de hyggelige danske kroer, som der er så talrige eksempler på. Men for Højkro er virkeligheden en helt, helt anden.

Her bydes gæsterne ikke indenfor til overnatning og gourmetmad i hyggelige historiske rammer.

Tværtimod er kroen lukket og langsomt, men sikkert står den og forfalder.

Overfor TV Syd kalder kroejer Therese Thøgersen det 'et mareridt' at eje kroen, der blandt andet er blevet udsat for hærværk af personer, som skulle være frustrerede over kroens sørgelige forfatning.

Men nu er der – måske – håb forude for den forsømte kro.

En række lokale har stiftet foreningen Højkros Venner, som vil købe Højkro og bruge et millionbeløb på at sætte den i stand.

»Hvis den fortsat får lov til at forfalde, risikerer vi, at et stykke dansk kulturarv simpelthen forsvinder,« siger Simon Peter Christiansen, som har taget initiativ til at starte Højkros Venner, til TV Syd.

Der er bare et problem.

Officielt er Højkro nemlig ikke til salg, og Therese Thøgersen har selv flere ideer til, hvad der bør ske med kroen og den medfølgende grund.