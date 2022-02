Det er efterhånden ni år siden, at verden har set noget til en ny Grand Theft Auto udgivelse.

Men nu er der godt nyt.

For Rockstar Games bekræfter for første gang, at der er et nyt Grand Theft Auto på vej.

»Vi er glade for at kunne bekræfte, at den aktive udvikling til den næste del af Grand Theft Auto-serien er godt i gang,« oplyser de og fortsætter:

»På vegne af hele vores team takker vi jer alle for jeres støtte og kan ikke vente med at træde ind i fremtiden sammen med jer!«

Hvad angår selve spillet og en udgivelsesdato må vi dog vente med lidt endnu.

Men indtil da kan fans se frem til at genspille Grand Theft Auto 5 og GTA Online i en forbedret form til PS5 og Xbox Series X.

En ny version af spillet lanceres nemlig allerede 15. marts og vil blandt andet byde på bedre grafiktilstande, der tilbyder opløsninger op til 4K, HDR-indstillinger og opdateringer til teksturer og tegneafstand.

Spillere kan også se frem til hurtigere indlæsningstider og 3D-lyd.

En selvstændig version af GTA online kommer også den 15. marts, som vil være tilgængelig gratis i de første tre måneder for PlayStation 5 spillere.

Grand Theft Auto Online får også et par forbedringer. Ud over muligheden for at springe GTA 5-historiens prolog over og springe direkte ind i onlinespil, er der også nye tutorials.

Sidste udgivelse af Grand Theft Auto var i 2013, som siden er blevet solgt i over 155 millioner eksemplarer. Grand Theft Auto-serien fylder 25 år i 2022. Det første spil blev udgivet på MS-DOS, Playstation og Windows OC i 1997.