En ældre mand måtte søndag reddes i land ved Rebæk Strand, efter han fik det dårligt under en tur i sin kajak.

Mandag afgik manden så ved døden. Det oplyser Kolding Kajakklub på sin Facebook-side, skriver Jyskevestkysten.

»Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om, at vores kære æresmedlem Poul Erik Jensen er afgået ved døden. Poul Erik fik et ildebefindende i går under sin rotur. Han vil virkelig blive savnet i klubbens daglige liv,« skriver klubben i facebookopdateringen, oplyser jv.dk.

Manden var omkring 70 år.

Søndag fik Trekantbrand en anmeldelse om en drukneulykke kort før middag.

Da reddere kom frem til stedet viste det sig dog, at manden var reddet i land – blandt andet med hjælp fra civile.

Herefter blev han kørt på sygehuset.

I dag er det så blevet offentliggjort, at manden ikke overlevede episoden.