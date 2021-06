I Nordjylland skal du ikke lede længe for at finde en træt bilejer. For flere har nemlig oplevet at få skåret i deres bildæk – en kriminel handling, der er foregået i nattens mulm og mørke.

Én af de uheldige bilejere er Kaj Bager fra Løgstør. Naboen Mikael Jensen kunne nemlig tidligt om morgenen 23. juni fortælle, at begge deres biler stod med flade dæk.

»Det var da frustrerende,« siger Kaj Bager om beskeden.

»Jeg har fået skåret i ét dæk, og Mikael har fået skåret i to, og det er sket mellem klokken 1.30 og 6 om morgenen,« vurderer han.

Sådan så Kaj Bagers dæk ud 23. juni. Privatfoto. Vis mere Sådan så Kaj Bagers dæk ud 23. juni. Privatfoto.

Det var nemlig de tidspunkter, hvor Kaj Bager gik i seng og stod op igen. Derfor vurderer han, at det kun kan være foregået i netop dét tidsrum. Ellers havde han opdaget det.



For Kaj Bager, som er førtidspensionist, kunne onsdagens planlagte fisketur let udskydes, men det var straks værre for naboen, der havde en lægeaftale.

Og så er der besværet med at få bilen ordnet. For den uheldige nordjyde er det ikke lige til at få fat i det rette dæk. Derfor afventer Kaj Bager i skrivende stund, at mekanikeren vender tilbage med gode nyheder.

Et møde med flade bildæk var noget flere bilister fra Løgstør, Farsø, Vindblæs og Nibe oplevede samme dag som Kaj Bager og naboen Mikael Jensen, skriver TV2 Nord. Og politiet har i den forbindelse modtaget flere anmeldelser.

Har du oplevet at få piftet dine bildæk?

»Vi har modtaget cirka otte anmeldelser fra folk, der er vågnet til opsprættede bildæk,« siger Poul Fastergaard, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi, til TV2 Nord.

Hvem der står bag vides endnu ikke, men politiet genkender et mønster, hvor gerningspersonerne har valgt at skære ét eller to dæk op – og umiddelbart ikke alle fire.

I Løgstør er det dog ikke første gang, at både Kaj Bager og Mikael Jensen møder en hærget bil.

For i vinter var begge deres biler blevet udsat for maling og kanonslag. Men om det er de samme gerningspersoner, der er på spil, er ikke til at sige.