Fødselsdag. Ferie. Jobskifte. Jubilæum.

Anledningerne til at fejre med kage på jobbet kan være mange.

Men kagen er ofte uønskede kalorier i en tid, hvor flere og flere danskere bliver overvægtige, siger træningsfysiolog og partner i Fitness Institute, Henrik Duer.

»Vi danskere er verdensmestre i at hygge os, og vi kan ikke hygge os uden kage. For nogen er det et problem, især for dem, som har svært ved at holde vægten, fordi kage indeholder mange uønskede kalorier,« siger han.

41 pct. så nemlig gerne, at der var mindre kage på jobbet, viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt 6020 respondenter i det danske vægttabsregister, som Henrik Duer står bag.

»Den enkelte har selvfølgelig et ansvar for at gøre sit bedste i at øve sig i at sige nej, men vi er oppe imod noget biologi. Specielt, hvis du er i gang med at tabe dig, og du er i kalorieunderskud - så er det endnu sværere at sige nej tak,« siger Henrik Duer.

Undersøgelsen viser også, at 34 pct. får tilbudt kage tre eller flere gange om ugen. 12 pct. får tilbudt det dagligt.

Flere af undersøgelsens respondenter oplever ligefrem et decideret ‘kagepres’:

Træningsfysiolog Henrik Duer. Foto: Nils Meilvang Vis mere Træningsfysiolog Henrik Duer. Foto: Nils Meilvang

»Jeg siger ofte nej til kage, og det medfører altid en række kommentarer fra mine kollegaer: "du kan godt tåle det", "hvorfor er du altid så sund?" og "du skal huske at nyde livet". Det er ligesom, når jeg siger nej til alkohol og bliver kaldt kedelig og hellig,« skriver en respondent.

»Det er trist og ærgerligt, at nogen skal have det på den måde,« siger Henrik Duer.

Han mener, det er arbejdspladsens ansvar at sætte grænser for kageindtaget, f.eks. ved at have nogle regler, der begrænser antal gange om ugen med kage.

»Det må ikke blive fanatisk, det hjælper ingen. Men man skal begrænse det og gøre det mindre tilgængeligt ved f.eks. at sætte det i et hjørnekontor eller et andet sted. Der er stor forskel på, om man får det serveret, eller om man selv skal rejse sig og hente det,« siger Henrik Duer.