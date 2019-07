Kæden Ricco’s Kaffe har nu en sur smiley hængende i deres kaffebar i på Valby Langgade.

Årsagen er, at Fødevarestyrelsen på et kontrolbesøg har målt køleskabet, hvori der opbevares mælk til kaffen, til at være 18 grader varmt.

Inde i køleskabet stod der ifølge Fødevarestyrelsens smiley-rapport 40-50 liter mælk, der havde en kernetemperatur på 10,1 grader.

Ud over de nedadvendte mundvige på smileyen giver en sådan forseelse en bøde på 5.000 kroner.

Virksomheden har ifølge rapporten forklaret, at de pågældende mælk stod til udsmidning.

Det er dog ikke første gang, at fødevarestyrelsen har haft anmærkninger på netop denne kaffebar.

Således står der i kontrolrapporten, at ‘Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.’

Dette medfører to gebyrbelagte kontrolbesøg, og det var ved et sådant, at de lunkne mælk i det varme køleskab blev fundet.

Her ses et udsnit af Fødevarestyrelsens smiley-rapport.

Ud over de lukne mælk fandt Fødevarestyrelsen heller ikke rengøringen tilstrækkelig.

Da der er tale om lokaler med fødevarer, er kravende til netop rengøring skærpet.

Det er første gang Ricco's Kaffe i Valby modtager en sur smiley. I maj 2018 fik de en elite-smiley, mens de har fået en mindre indskærpelse for deres håndtering af fødevare i april og juni.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Ricco Sørensen, der ejer kaffekæden.