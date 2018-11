Bag mange traumatiserede krigsveteraner står der nogle stærke kvinder. Og det kan være et ekstremt hårdt og ensomt sted at stå.

Derfor har over hundrede koner og kærester til skadede veteraner fundet et fællesskab, hvor de støtter hinanden i en hverdag, de færreste kan sætte sig ind i.

»Hvis konen eller kæresten ikke har luft i ballonen, så falder ballonen sammen og kvæler børnene. Så det er virkelig nødvendigt, at man kan holde sig oppe,« siger Sanne Stryhn Fyrstenberg, der er har været gift med en PTSD-ramt krigsveteran gennem 16 år.

Kvinderne har ikke noget valg. De er nødt til at være stærke, for når ens mand sidder og stirrer tomt ud i luften eller ligger og græder i sengen, er der ikke andre, der er det.

Sanne Stryhn Fyrstenberg Foto: PRIVATFOTO

Sanne Stryhn Fyrstenberg er en af de to kvinder, der i 2014 stiftede kone-kæreste-netværket 'Faktor 8', fordi de følte sig ensomme og glemt af systemet.

»Vi syntes ikke rigtig, der var et forum, hvor vi kunne være fortrolige og fælles omkring det, vi var bekymrede om,« siger hun og fortsætter:

»Målet er ikke at være mange – men ikke at være alene. Fordi når man står alene med en traumatiseret veteran og nogle børn, der er klemt i det, så er man enormt sårbar. Så vi er der hele tiden for hinanden,« fortæller Sanne Stryhn Fyrstenberg om netværket.

De har blandt andet en hemmelig Facebook-gruppe, som de er meget aktive i. Her kan de lufte deres tanker og komme af med hverdagens frustrationer på en måde, de ikke kan nogen andre steder.

Netværksmøde på Comwell i Korsør Foto: PRIVATFOTO

»Inde i gruppen er der altid nogle, der er gode til at støtte op om en og skubbe en videre i den rigtige retning,« siger Sanne Stryhn Fyrstenberg.

Hun fortæller, at de i kraft af hinanden og hinandens fortællinger bliver bedre til at håndtere hverdagens udfordringer:

»Det er en lang kamp. Men det er noget med at støtte hinanden i ikke at gå helt ned med flaget og finde en måde, hvorpå man selv kan være i det.«

Ud over Facebook-gruppen har de forskellige lokale grupper spredt over hele landet, hvor de af og til mødes og snakker.

Det er altså sårbart at række hånden op og sige 'Jeg har behov for hjælp' Sanne Stryhn Fyrstenberg

Og sidste år mødtes alle netværkets medlemmer i Korsør, hvor de fik skabt et fælles fodslag.

Til arrangementet deltog også både Veterancentret, Soldaterlegatet og Veteranalliancen.

»Det gjorde, at Veterancentret havde mulighed for at se, hvad vi var for nogle kvinder, og at der virkelig var noget i det. Det var en gensidig gevinst,« fortæller Sanne Stryhn Fyrstenberg.

Da de startede netværket, var det forskelligt, hvilken hjælp kvinderne blev tilbudt, afhængigt af hvilken geografi de havde, eller hvem de lige tilfældigvis havde været i kontakt med hos Veterancentret.

Paneldeltagere fra Veterancentret, Soldaterlegatet og Veteranalliancen til netværksmøde i Korsør Foto: PRIVATFOTO

Det gik de derfor hårdt ind i at få rettet op på, og det er lykkedes i stor udstrækning, fortæller Sanne Stryhn Fyrstenberg:

»I netværket er vi hele tiden opmærksomme på, at der ikke er nogen, der bliver afvist. Det er altså sårbart at række hånden op og sige 'Jeg har behov for hjælp'. Hvis man gør det og bliver afvist, så går der rigtig lang tid, før man henvender sig igen, og i den tid er familien i klemme.«

Selv om der er meget, der er lykkedes for dem i netværket, eksisterer det altså stadig af en grund, fastslår Sanne Stryhn Fyrstenberg:

»Hvis der ikke var behov for det her netværk, så var vores mission jo fuldstændig lykkedes. Nemlig at der ikke var nogen familier, der var klemt længere.«