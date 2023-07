»Helt ærligt, så synes jeg, at det er møgulækkert«

Sådan siger Michael Damgaard om det overraskende fund, som han og kæresten Camilla gjorde, da de besluttede sig for at friske hækken op med en klipning.

For da hækken efterhånden var trimmet til, fandt kæresteparret hele ni fyldte hundeposer gemt i deres hæk.

»Lige pludselig udbryder min kæreste: Det var sgu da utroligt. Hun har så fundet ni poser i et meget lille område i den ellers ret lange hæk.« siger Michael.

Parret har boet i huset i Engesvang i Midtjylland i et lille år, og det var første gang, at hækken fik en overhaling. Derfor har parret ikke opdaget poserne før.

»Det er ubehøvlet at bruge vores ejendom som skraldespand.«

Flere ting peger på, at der er tale om en enkel møgspreder, lyder teorien.

»Jeg tror helt ærligt, at det er vane. Nu var det jo relativt tæt de lå, det var samme slags pose og samme størrelse, så jeg tror, at det er den samme person, som har fået den vane at smide dem der,« siger Michael, der dog ikke har en mistænkt lortespreder i kikkerten.

Michael og kæresten Camilla ser tit hundeposerne smidt på vejen i Engesvang, men det er første gang, at de oplever, at deres ejendom bliver brugt som losseplads. Foto: Privatfoto Vis mere Michael og kæresten Camilla ser tit hundeposerne smidt på vejen i Engesvang, men det er første gang, at de oplever, at deres ejendom bliver brugt som losseplads. Foto: Privatfoto

Hvad årsagen til at smide en pose med efterladenskaber, har Michael Damgaard svært ved at se logikken i.

»Det er besynderligt og dovent, at man tager en pose med, bukker sig ned efter lorten, samler den op, binder en knude på posen, for så derefter at smide den. Det giver ikke mening«

Bagefter delte han sin frustration i en lokal Facebook-gruppe for byens beboere, og kæresteparret er ikke de eneste, som har lagt mærke til poserne i bybilledet.

Man ser nemlig tit poserne smidt på vejen i Engesvang, hvilket parret også har oplevet, når de går med deres egen hund.

Parret håber, at byens beboere har fået øjnene op for problemet efter deres opslag, og det forhåbentligt at kan stoppe tendensen med at sende lorten videre.