Parret Jasmin Mulvad og Noah Poulsen tilbragte første nat på Rhodos på gulvet af et klasselokale.

»Vi blev evakueret fra hotellet i går klokken 23,« fortæller Jasmin på 17 år over en telefonforbindelse til B.T.

Den græske ferieø har i dagevis døjet med alvorlige skovbrande, og lokalbefolkningen var i højt beredskab, da hun ankom med sin jævnaldrende kæreste lørdag middag.

»Vi kunne smage røgen, og der var aske over det hele.«

»Da vi spiste aftensmad, var der ildrødt i horisonten, så vi afbrød middagen for at gå tilbage på hotellet og pakke vores tasker igen. «

Efter fire times ventetid kom busser og bragte hotellets gæster til en lukket skole på Rhodos, hvor parret nu opholder sig.

»Vi kom her klokken tre, halv fire om natten og faldt i søvn henover nogle borde, før vi siden lagde os nedenunder dem for at sove på gulvet. Her er ingen strøm, og toiletterne er stoppede. Det eneste mad, vi har fået, er kiks og frugt.«

Hun understreger, at de lokale er søde og hjælpsomme.

Parret har booket både flybilletter og hotel gennem rejseselskabet TUI, som de til gengæld er stærkt utilfredse med.

»De har lukket om søndagen, så vi kan ikke ringe til dem i dag. Og de har endnu ikke tilbudt os et nyt sted at sove.«

»Da vi selv henvendte os, fik vi en besked om, at de godt ved, der er stress på hernede, men at vi skal afvente situationen.«

Parret har bedt TUI om at blive indlogeret på et nyt hotel på en del af øen, der ikke er plaget af skovbrandene, men det er ikke muligt, lød meldingen fra rejseselskabet.

'Vi tilbyder desværre ikke hotelskifte, da det især i højsæsonen er nærmest umuligt med kort varsel. Og i så fald er det altid også på egen regning', skriver en TUI-medarbejder over en kundechat.

Men pludselig omkring middagstid er to ansatte fra selskabet alligevel troppet op.

»Vi står i lange køer her på skolen for at tale med to udsendte fra TUI, som tager navne og bestillingsnumre.«

Parret har fået besked på, at de nu enten vil blive fløjet hjem igen eller omplaceret.

»Vi ved ikke helt, hvad der skal se. Det hele er meget forvirrende,« siger Jasmin.

B.T. har uden held forsøgt at komme i kontakt med TUI's 24-timers presseservice, hvor telefonen i skrivende stund lader til at være afbrudt.