Carolina Magdalene Maiers ekskæreste var hende flere gange utro. Når hun konfronterede ham med det, endte det ofte med, at hun selv fik skældud.

Hun blev sammen med ham i cirka tre år.

I et interview med Kristeligt Dagblad sætter hun ord på forholdet, hvor hun også blev talt ned til og kritiseret – også for at sætte fokus på kvinder, der lever i dysfunktionelle forhold.

Og her fortæller Carolina Magdalene Maier, hvorfor hun ikke dengang sagde fra og forlod kæresten.

»Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden ham. Jeg tror, det er meget svært at forstå for andre mennesker. Han havde givet mig så meget af det, jeg savnede. Han greb mig, når jeg faldt. Og det har jeg altid haft en længsel efter. Jeg tror, det er derfor, jeg tillod, at han havde sidespring,« siger hun til Kristeligt Dagblad.

Det tidligere folketingsmedlem for Alternativet, fra 2015-19, har også for nylig lavet podcasten 'Dysfunktion', hvor fem kvinder – Hanne, Ellen, Gitte H, Lisa og Gitte B – i fem afsnit fortæller om, hvordan de har været fanget i lignende forhold med psykisk vold fra 'mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd'.

»Podcasten interesserer sig ikke for mændene, men for kvinderne. Den udforsker, hvorfor de blev fanget ind i forholdet. Hvorfor de blev i det. Og ikke mindst hvad der skulle til, for at de kunne slippe væk,« som Carolina Magdalene Maier siger i indledningen til podcasten, hvor hun selv er vært og interviewer.

For sit eget vedkommende blev hun altså i sit forhold i flere år. Og selvom ekskæresten flere gang slog op med hende, når hun udfordrede ham på de beskeder fra andre kvinder, hun stødte på. Men de fandt sammen igen.

Carolina Magdalene Maier (nummer to fra højre) ved Folketingets åbning i 2017. Her sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (tv.), Josephine Fock og Johannes Schmidt-Nielsen (th.) – hun var på det tidspunkt i forholdet med ekskæresten. Foto: Mads Claus Rasmussen

I en kommentar hos Altinget har Carolina Magdalene Maier også forsøgt at forklare, hvorfor hun vendte tilbage til en mand, der behandlede hende dårligt og udsatte hende for psykisk vold.

'Nogle af svarene er, at den nedgørende kritik bliver serveret så subtilt og kun bag lukkede døre. At man kæmper og kæmper for at finde tilbage til det gode, der var engang, og som jo stadig dukker op i øjeblikke og gør alting bekymringsløst for en stund. At man synes, det er synd for sin partner, at han har det svært. At ens dømmekraft stille og roligt bliver 'fucket up'. At man synes, at det at bruge et ord som 'vold' om det, man oplever, er alt for grænseoverskridende. Og at man jo elsker det andet menneske højt,' har hun her skrevet.

Men Carolina Magdalene Maier kom til sidst ud af forholdet. Det skete, efter at hun igen opdagede en besked fra en anden kvinde med blandt andet ordene 'tak for i går'. Så gik hun i bogstaveligste forstand fra det sommerhus, de befandt sig.

Herefter besøgte hun en psykolog og havde i et halvt år efter fysiske efterreaktioner, hvor hun rystede på hænderne, når hun talte om ekskæresten.

Men hun besluttede sig også for at opsøge de kvinder, som ekskæresten havde været hende utro med. Hun opdagede, at de havde oplevet det samme som hende selv. Det har været med til at overbevise hende om, at det er rigtigt at stå frem med historien.

»Jeg har overvejet det meget grundigt. Hvilke kriterier skal jeg opfylde, før det er i orden? Hvis det kun var mig, der havde oplevet det her, kunne jeg godt blive anklaget for at være skør. For at jeg ville tage hævn eller bare ramme ham på den ene eller den anden måde,« har Carolina Magdalene Maier forklaret over for Berlingske:

»Men jeg er ikke den eneste, det ved jeg, for jeg har mødtes med en håndfuld af hans tidligere kærester, som er blevet behandlet på samme måde. Det har været meget vigtigt for mig at have den legitimitet med i processen, som kommer af, at jeg med sikkerhed ved, jeg ikke står alene med oplevelsen.«

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med Carolina Magdalene Maiers ekskæreste, der ikke har ønsket at medvirke i artiklen.