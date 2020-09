Eftersøgningen er i fuld gang i Aarhus-området, hvor familie, venner, politi, kollegaer og kæresten leder efter 21-årige Sofie Hauge Kyneb.

Hun er ikke set siden onsdag formiddag, hvor hun forlod familiens hjem uden sine ejendele.

Og nu deler hendes kæreste et opslag, hvor han efterlyser folks hjælp til at finde Sofie.

»Kære alle venner og bekendte. Min sødeste kæreste Sofie Hauge Kyneb er forsvundet og savnet. Hun er sidst set 2 september om morgenen før arbejde, men mødte ikke op. Hun er fra Viby området,« skriver kæresten Kristian Gjengedal Madsen og fortsætter:

»Hvis nogen har set eller hørt fra hende, så skriv endelig. Vi savner hende helt vildt, og vil meget gerne høre fra hende. Hun er 177 cm høj, slank og med halvlangt lyst hår. Del meget gerne, og få spredt søgningen! Vi savner dig, Sofie.«

Østjyllands Politi oplyser over for B.T., at man er i fuld gang med at lede efter den unge kvinde.

»Vi leder efter hende, men der er stadig ingen grund til at tro, at der er sket en forbrydelse,« oplyser Anne Tidemann fra politikredsens presseafdeling.

Hun vil dog ikke uddybe, hvorfor man vurderer, at det er usandsynligt med en forbrydelse.

Har du set Sofie, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.