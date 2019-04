Det startede med en øl, og så blev det til vin, før vodkaflasken til sidst kom på bordet.

Men den blev ikke på bordet. Den kom med på gåture, med på arbejdet og med i seng.

Heidi Purak var alkoholiker med et kæmpestort A, men i dag har den 32-årige kvinde ikke rørt alkohol i tre år.

Hun har valgt at stå frem med sin historie i B.T. for at sætte fokus på et stort tabu: Kvinder, der drikker.

Da Heidis alkoholmisbrug stod på sit højeste, drak hun flere flasker vodka om dagen, men historien begynder meget tidligere.

I starten af 00'erne render 14-årige Heidi rundt på Viborgs diskoteker og fester med veninder. Men når veninderne har drukket fem drinks, har Heidi drukket ti.

Hun drikker sig sanseløst fuld, og hun elsker det.

»Jeg elskede følelsen af at være fuld. Jeg blev selvsikker og fik den selvtillid, som jeg manglede,« fortæller Heidi Purak i dag til B.T.

Da 32-årige Heidi Buluts misbrug var på sit højeste, var den daglige dosis oppe på to flasker vodka og to til tre flasker vin – hver dag. Heidi Bulut har ikke drukket siden 29. februar 2016. Heidi Bulut er i dag alkoholiker, der ikke drikker, og hun arbejder på Behandlingscenter Tjele. Behandlingscenter Tjele er landets ældste og største behandlingscenter, der behandler alkoholmisbrug, medicinafhængighed og misbrug af andre rusmidler efter Minnesotamodellen.

På det her tidspunkt er hun en ung pige, der måske drikker lidt for meget, når hun er ude, men det begynder at gå galt, da den 16-årige pige forfølger kokkedrømmen og bliver elev i køkkenet på Oslobåden.

Når fulde skandinaver er blevet bespist på båden, er det de ansattes tur. Flaskerne ryger på bordet, og Heidi hælder i sig, til hun dejser om.

Heidi drikker hver eneste dag, og det kan hun mærke, da hun pludselig er udlært og sidder alene i sin lejlighed i Viborg.

»Så sidder jeg derhjemme en tirsdag og føler, at jeg fortjener et glas vin, mens jeg læser en bog. Men jeg når slet ikke at læse den bog, for pludselig er flasken tom. Og så ryger der en ny på bordet,« fortæller Heidi, der på det tidspunkt er 18 år.

Hun beskriver det som en trang. Ikke efter smagen eller det sociale ved alkohol, men efter virkningen.

Derfor drak hun helst alene. Og derfor byttede hun også øl og vin ud med stærkere sager.

»Derhjemme var der ingen, der dømte mig, og der kunne jeg også begynde at drikke vodka. Det føltes bare rigtigt, og jeg kunne mærke, hvordan det gik direkte ud i mine årer,« fortæller Heidi.

Sideløbende med alkoholmisbruget var Heidi blevet overvægtig, så hun fik lavet en såkaldt gastric bypass-operation.

Hun begyndte at sulte sig selv for at tabe sig, men for bare at føle en smule mæthed søgte hun mod flasken.

»Jeg drak mig til blackout, og da jeg vågnede, tog jeg hånden ud efter flasken. Og hvis den var tom, så vidste jeg, at der var en sjat i skabet,« fortæller hun.

Her ses Heidi i en af sine mange blackouts i lejligheden i Tyrkiet. Vis mere Her ses Heidi i en af sine mange blackouts i lejligheden i Tyrkiet.

Heidi vidste godt, at hun drak for meget, men i sit hoved skulle hun altid stoppe 'i morgen'. Inderst inde var hun dog ligeglad.

»Jeg har stået i Rema 1000 og betalt for min vodka, mens jeg pissede i bukserne. Man bliver helt ligeglad,« fortæller hun.

Men Heidi køber ikke én flaske vodka.

Vi er cirka i 2011, og på en dag tømmer den nu 25-årige Heidi gerne to til tre flasker vodka på en dag.

Og det foregår ikke kun i Viborg-lejligheden.

»Jeg arbejdede i en brillebutik på det tidspunkt, og jeg havde altid en flaske med i tasken, som jeg nåede at drikke på en vagt. Uden den kunne jeg ikke fungere,« fortæller Heidi.

Heidi er konstant beruset, og da hendes søster føder sit første barn, dukker Heidi også plørefuld op på hospitalet for at holde sin nyfødte niece.

Her er Heidi dukket fuld op på sygehuset, efter hendes søster har født. B.T. har sløret babyen. Vis mere Her er Heidi dukket fuld op på sygehuset, efter hendes søster har født. B.T. har sløret babyen.

Egentligt er hun ligeglad med, hvad folk tænker. Vodkaen er hendes bedste og trofaste ven, selvom hun i 2016 bor sammen med en kæreste.

»En dag skulle vi gøre rent, og jeg insisterede på at gøre det. Men da jeg kom hjem i lejligheden, havde han gjort det, og så havde han stillet de 17 tomme vodkaflasker op, som han havde fundet. Jeg havde gemt dem alle steder – i vasketøjskurven, under sengen, bag i skabet ...« fortæller hun.

I stedet for at krybe til korset og erkende sit problem blev Heidi rasende. Hvordan kunne han finde på at overskride hendes grænser på den måde?

Men han var også sur. Så sur, at han pakkede sine ting og smækkede med døren. Forholdet var slut.

Og dér sad hun så.

29 år gammel. Uden penge til at betale husleje og med en flaske vodka i hånden. Heidi måtte træffe et valg.

»Jeg sad der helt alene. Skal jeg gøre en ende på det hele, eller skal jeg søge hjælp? Jeg overvejede at gøre det første, for det var så skamfuldt,« fortæller hun.

Heldigvis greb Heidi knoglen og traf den bedste beslutning i sit liv.

Hun fik fat i sin familie, og den 29. februar 2016 blev en beruset og skamfuld Heidi indlogeret på Behandlingscenter Tjele i Midtjylland.

I dag er der gået lidt over tre år, og det er ikke til at kende Heidi.

Hun har ikke rørt alkohol i tre år, hun har fået sin gamle kæreste igen, og så arbejder hun endda med alkoholikere på Behandlingscenter Tjele, hvor hun selv fik ændret sit liv.

Heidi valgte tidligere på året at stå frem i Magasinet IN og står nu frem i B.T. for at sætte fokus på det, hun selv beskriver som et 'stort tabu'.

»Når man går rundt og siger, at man er alkoholiker, så vil folk aldrig tro det. 'Jamen, du er jo kvinde?'. Men det gør jo ingen forskel. Jeg kan da sagtens lave mad og være husmor, mens jeg i smug drikker vodka,« fortæller hun.

I dag har hun ingen trang efter alkohol, og vennerne må endda også godt hælde drinks og øl ned foran hende.

Men duften bliver hun syg af. Hun har det meget svært, hvis der bliver spildt alkohol på hende.

Heidi tager i dag imod de alkoholikere, der ankommer til behandlingscentret, og hun mærker en kæmpe forskel på kvinderne og mændene.

»De er meget anderledes. Kvinderne er så ulykkelige og kan nærmest ikke sige noget de første par dage, hvor mændene tager det med oprejst pande og tænker, at nu skal vi have klaret det her. Jeg tror, det hænger sammen med, at der er den her tanke om, at kvinder ikke kan være alkoholikere,« fortæller hun.

B.T. sætter i denne serie fokus på kvinder, der drikker for meget.

Har du en i din familie eller omgangskreds – mand som kvinde – der har brug for hjælp, så kan du kontakte Behandlingscenter Tjele på 78 76 41 07 eller besøge hjemmesiden her.