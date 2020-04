Hvad skal man i grunden fordrive tiden med, mens man er sendt hjem fra arbejde for at hindre spredningen af coronavirus?

Et kærestepar fra Randers har muligvis svaret til dig. Selvom de måske ikke ønskede, at de kunne give dig svaret.

Østjyllands Politi beretter i sin døgnrapport fredag om et opkald, de fik torsdag klokken 18.50 fra en fortvtivlet ung kvinde fra Randers.

Sammen med sin kæreste havde de haft brugt et par håndjern, som kvinden havde fået spændt om den ene ankel. Og det kunne ikke komme af.

At dømme ud fra døgnrapporten har kvinden været spændt fast til noget. Det var hun ikke, da hun kontaktede politiet, men håndjernene sad stadig spændt fast om anklen.

Parret kunne ikke få løsnet håndjernene, og i stedet for at kontakte venner eller lignende, valgte de at kontakte politiet i håbet om, at de kunne sende en patrulje ud, der kunne få frigjort hende fra håndjernene.

'Hun fik dog besked om, at det ikke var en sag for politiet, og at hun og køreste måtte skaffe et værktøj, som kunne klippe håndjernen op. Det indvilligede den uheldige kvinde i,' skriver Østjyllands Politi.

'Østjyllands Politi håber, at kvinden fandt en løsning og ønsker god weekend til hende og kæresten,' slutter de i døgnrapporten.