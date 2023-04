Lyt til artiklen

Medarbejderne i Glad Zoo, der ligger mellem Ribe og Vejen, har haft travlt i de første påskedage.

Onsdag morgen forsvandt en kænguru nemlig fra Glad Zoo, og både torsdag og fredag i sidste uge var der flere opkald fra folk, der havde set den.

Men så stoppede folk med at kontakte Glad Zoo med meldinger om at have set det hoppende pungdyr.

Mandag aften er kænguren så set igen, over to døgn efter nogen sidst havde spottet den og kontaktet Glad Zoo.

»Den er netop spottet her klokken 20.45 kun en kilometer fra zoo. Så forhåbningen om at få den hjem er lige steget gevaldigt,« lyder det fra Dennis Hein Jensen, der er zoo-chef.

Skal du så ud og lede efter den i morgen på det sted, den er set her til aften?

»Ja, det er planen. Håber at vi kan lokalisere den i morgen tidligt og få en dyrlæge med ud,« siger han.

Teorien er, at kænguruen har taget flugten, fordi der er set vilde ræve i Glad Zoo.