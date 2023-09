Den truede art kæmpepandaer kan ligesom mennesker lide af jetlag, og det kan have en betydning for, om der kommer pandaunger i Zoo.

Pandaer i fangenskab kan lide af jetlag-lignende symptomer, viser et nyt studie. Det kan påvirke deres diæt, kropstemperatur og seksuelle adfærd, skriver det amerikanske medie CNN.

»Dyrene har svært ved at kende forskel på årstiderne og lider derfor af en form for jetlag,» siger Mads Bertelsen, der er zoologisk direktør i Københavns Zoo, til B.T.

Hvis en panda for eksempel bliver rykket fra en kinesisk zoo til en dansk, så vil den være vant til, at solen er længere fremme, og dermed at døgnet er længere. Det kan så betyde, at pandaen har svært ved at vænne sig til den nye døgnrytme akkurat som mennesker, der rejser på tværs af tidszoner.

Problemet er ifølge Kirstine Ganadia, der er forsker fra Universitetet af Stirling i Skotland, at kæmpepandaerne er en truet art og har en risiko for at uddø i den vilde natur. Dyrene skal først og fremmest trives i fangenskab for at kunne formere sig.

Ganadia forklarer, at jetlaggen kan resultere i, at kæmpepandaerne er mindre aktive, end de er i den vilde natur. Blandt andet så var de mere aktive om natten, hvilket kan have en betydning for, om de parrer sig, da deres seksuelle adfærd kun var påvist om dagen.

»Pandaer er meget gode dyr at fokusere på, fordi de er meget populære i zoologiske haver, og der er mange, der har panda-kameraer (webkameraer fra dyrenes indhegninger), så vi kan se, hvordan deres adfærd ændrer sig på tværs af forskellige breddegrader,» siger hun til CNN.

I Københavns Zoo genkender de problemet med jetlag hos de dyr, der fragtes over ækvator.

»Hos os er det ikke vores pandaer, der har jetlag, men særligt vores tasmanske pungdjævle har lidt under det,» siger Mads Bertelsen.

Han forklarer, at det først var efter 4-5 generationer af de tasmanske pungdjævle, at de vænnede sig til de danske årstider.

Mads Bertelsen peger på, at der er mange andre faktorer, der spiller ind, når pandaerne i Københavns Zoo ikke får unger.

»Pandaerne er simpelthen uerfarne i at være pandaer. De bliver fjernet fra deres mor for tidligt og lærer derfor ikke at være pandaer udenfor fangenskab, hvilket gør de har sværere ved at få unger,» fortæller han til B.T.